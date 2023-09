Cruz Beckham y su nuevo tatuaje en honor a su madre Victoria y a las Spice Girls

No es secreto para nadie que David Beckham es un amante de los tatuajes, pues durante años ha cubierto su piel con numerosos y significativos dibujos. Por ello no ha resultado para nada raro que sus hijos hayan heredado el amor por la tinta, y todos, salvo la pequeña Harper Seven, han caído en la tentación de hacerse algún diseño. Cruz, el menor de los hijos varones del exfutbolista británico, acaba de hacerse un nuevo tattoo, y tal como lo ha hecho antes, ha querido rendir homenaje a una de las personas más especiales de su vida: su madre, Victoria Beckham.

Los varones Beckham tienen una pasión pot la tinta.

Hace unos días, Cruz visitó el estudio de su tatuador de confianza, Pablo, mejor conocido como Certified Letter Boy, para ponerse en sus manos y encomendarle un nuevo y significativo diseño: la palabra ‘Posh’, que hace alusión a su mamá y a su época en la banda de las Spice Girls, pues entonces era conocida como Posh Spice o la ‘Spice elegante’. El joven de 18 años, quien ya ha manifestado su gusto por la música y el canto, plasmó este diseño con unt tipografía fina y cursiva en su brazo derecho, a la altura del codo.

Orgulloso de su trabajo, el tattoo artist compartió algunas imágenes tanto del proceso como del resultado de la sesión. “Creo que todos tenemos la vibra aquí, ¿no?”, escribió simpático refiriéndose al tributo que hizo Cruz a su famosa madre, a quien también etiquetó en la publicación. “Gracias por la confianza mi G”, agregó.

Hace tiempo Victoria admitió que le tenía cariño a su célebre apodo pues le había ayudado a encontrar “mi estilo y mi confianza”, pero que ya se había “distanciado” de él y lo tenía como algo del pasado. Sin embargo, ahora lo tendrá siempre presente, ya que está plasmado en el brazo de su hijo.

Tatuajes en honor a su familia

Este no es el único tattoo que Cruz se hace en honor a sus seres queridos, pues recientemente se grabó en la piel la palabra “Brotherhood” (Hermandad). El joven, se hizo su primer tatuaje cuando tenía 16 años, y desde entonces ha ido agregando más diseños a su colección. Recientemente el famoso tatuador tatuador Mark Mahoney, uno de los artistas favoritos de su padre, le dibujó un ángel en la pierna.

En octubre del año pasado, Cruz se tatuó en el antebrazo las palabras “Mum and Dad” en honor a sus padres, así como una rosa. En aquella ocasión también recurrió a la mano experta de Certified Letter Boy, quien mostró el diseño en sus redes sociales.