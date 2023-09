Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, presume en redes a su nuevo amor

Ana Araujo, exesposa de Pablo Lyle, compartió en sus redes sociales una fotografía lado de su nuevo amor, el fotógrafo Marco Lavin. Con esta imagen, Araujo ha dejado claro que tiene toda la intención de rehacer su vida, mientras el actor de telenovelas enfrenta una pena de cinco años de prisión y 8 de libertad condicional, acusado por el delito de homicidio involuntario en contra del señor Juan Ricardo Hernández.

©@anaaraujof



Ana Araujo y Pablo Lyle comparten dos hijos, Mauro y Aranza

Ana, quien comparte dos hijos con Pablo Lyle, publicó en Instagram stories una selfie tomada frente a un espejo en la que aparece abrazando y besando a Lavin, quien al parecer es su nueva pareja.

©@anaaraujof



Ana Araujo y su nueva pareja

Aunque no ha revelado más detalles de cuando empezó su relación con Marco, al parecer esta tendría unos meses, pues el 25 de mayo, ella compartió en su Insyagram una foto de ella captada por el lente de él.

Luego de la publicación de la fotografía de Ana Araujo con su nueva pareja, las críticas no se han hecho esperar. Sin embargo, en una reciente entrevista con la revista mexicana CARAS, Ana habló de los señalamientos en su contra, los cuales ha dejado de lado para poder seguir con su vida, en medio del delicado momento que vive el padre de sus hijos. “A veces la gente me critica pues dice que no está bien que yo celebre todo, mientras él está detenido, sin embargo, Pablo nos ha enseñado y lo que ha querido”.

¿Ya están oficialmente divorciados?

Hasta el momento, ni Ana ni Pablo han confirmado el estatus de su relación, esto a pesar de que ella ha estado presente en casi todas las audiencias del proceso judicial que enfrenta el actor. En junio del año pasado, en el podcast My Wellness Friend que realiza al lado de José López, Ana se refirió a Pablo por primera vez como su exesposo, dejando ver que la separación ya se había formalizado ante la ley: “Yo era de que, en las fiestas, feliz de que Pablo, mi exesposo, fuera el centro de atención, yo feliz de estar atrás, y que él fuera el sociable”, comentó Ana Araujo en ese entonces.

©GettyImages



Ana Araujo y Pablo Lyle

Sin embargo, en octubre de 2022, meses después de la grabación del podcast, Ana desmintió que estuvieran separados. En la audiencia de Pablo Lyle, donde fue llamada a testificar, el juez le preguntó directamente si estaban separados o no, a lo que ella respondió que no estaban separados y que jamás lo habían estado. Pero con su más reciente story en Instagram, parece que la historia de Ana Araujo y Pablo Lyle ha llegado a su fin y ella da empezado a rehacer su vida.

