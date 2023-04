Ana Araujo explica por qué Pablo Lyle apareció con la cabeza rapada en una ficha policial

El pasado mes de febrero, unas tres semanas después de que haber recibido su sentencia, Pablo Lyle apareció en una nueva ficha policial que no pasó desapercibida. Y es que en la imagen, lució un radical cambio en su apariencia, pues tenía la cabeza prácticamente a rape. Si bien el intérprete tenía una expresión serena, algunos internautas opinaron que lucía algo desmejorado e incluso dieron por hecho que su corte de pelo le había sido impuesto en medio de su encarcelamiento. Sin embargo, ahora se ha revelado cómo se dieron realmente las cosas, y por qué el mexicano apareció con la cabeza afeitada.

Ana Araujo, esposa de Pablo y madre de sus hijos, concedió una entrevista a la revista mexicana CARAS en la que habló de lo que han vivido ella y su familia a raíz del proceso legal en contra del actor. Recordemos que en marzo de 2019, un incidente vial en Miami derivó en el altercado físico, el cual a su vez terminó en el deceso de Juan Ricardo Hernández, por la que el intérprete fue acusado de homicidio involuntario y sentenciado a 5 años de prisión, y 8 años en libertad condicional tras ser hallado culpable.

Entre otros aspectos, Ana fue cuestionada sobre cómo es el contacto con Pablo ahora que está detenido. Pues como es sabido, el actor se encuentra en una prisión temporal a la espera de ser trasladado a la cárcel donde terminará de cumplir su sentencia.

Pablo fue sentenciado a 5 años de prisión y 8 más en libertad condicional

“Antes había llamadas diarias y dos videollamadas a la semana. Ahora está en otra área transitoria, viendo en dónde va a pasar su sentencia y la comunicación es bastante limitada”, compartió la mexicana. “Sin embargo, él los preparó, les dijo ( a sus hijos) que iba a pasar por este proceso y no se iba a poder comunicar tan seguido como antes, incluso les mandó cartas”, contó. Ana aseguró que pese a estas limitaciones, el contacto entre Lyle y sus hijos, Aranza y Mauro, ha sido constante. “Han mantenido una buena comunicación hasta el momento”, comentó.

Pablo mantiene comunicación constante con sus hijos

Y fue entonces cuando reveló la verdadera razón por la que el actor fue fotografiado con la cabeza rapada. “Durante el mundial, por ejemplo, Pablo y Mauro apostaron a la distancia y por videollamada. Recientemente se dieron a conocer unas fotos en las que se le ve pelón a Pablo, sin embargo, nadie sabe que fue porque perdió la apuesta contra Mauro”, explicó. “Recuerdo que ya había pasado el mundial y Pablo aún no se rapaba pues venía el juicio y luego la sentencia, no fue sino hasta después de eso que cumplió y se rapó”, contó.

¿Cómo va la relación de Ana y Pablo?

Ana también fue cuestionada respecto a su relación con el actor actualmente, y aunque en algún tiempo se especuló que podrían haber roto, ella dejó claro que las cosas están bien entre ellos. “Súper buena (la relación actual). Yo sé que va a ser mi apoyo y siempre va a ver por nuestros hijos; incluso a la distancia y en su situación sigue estando presente y apoyándonos”, comentó a CARAS.

“La verdad es que escogí muy buen papá para mis hijos y va a ser mi equipo siempre. Estoy muy agradecida de que apareció en mi vida”, aseguró. “Ahora me pasa que Pablo me ha hecho ver la vida de una manera distinta, y aún bajo las circunstancias en las que nos encontramos, él consigue ver el lado bueno. Gracias a su situación es que yo estoy tan feliz, pues me hace ver que tenemos todo para ser felices, pues simplemente somos libres”, agregó.

Aana aseguró que su relación con Pablo es muy buena

