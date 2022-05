El misterioso mensaje de Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, que apuntaría a una supuesta crisis

Han pasado un poco más de 3 años desde el fatídico incidente en el que Pablo Lyle golpeó a un hombre de origen cubano de 63 años y que le provocó la muerte tras caer al asfalto de manera aparatosa. Desde entonces, el actor mexicano está viviendo un via crucis ante los tribunales de Miami por enfrentar cargos de homicidio involuntario y su fecha de juicio está pactada para junio próximo. A raíz de ello, parece que sus problemas legales han afectado su matrimonio con Ana Araujo y los rumores de una crisis entre ambos son cada vez más fuertes.

La esposa del histrión compartió un mensaje misterioso en redes en el cual habla sobre nuevos comienzos y dejarse guiar por su corazón para enrumbarse a nuevos retos en su vida. Ana borró la publicación al poco tiempo y ha dejado un mar de dudas que muchos han querido interpretar como el anuncio de su distanciamiento con Pablo.

El confuso texto decía lo siguiente: “La vida no es una línea recta, no hay una meta al final, lo que vives en el inter entre que naces y mueres eso es la vida. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti? Confía. He aprendido que iniciar algo, aunque no te sientas 100% lista es mejor a esperara que ‘estar lista’ y nunca hacerlo... ¿de verdad no nos damos cuenta de que el tiempo sí está pasando? ¿que este personaje que eres si tiene capítulo final?”, señaló.

Y continúa: “Cuando das el salto guiado por tu corazón no hay error, al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de este personaje que decidiste encarnar”.

Aunque en ningún momento Araujo se refirió a Lyle, el hecho de haber quitado esa reflexión ha provocado una serie de cuestionamientos en lo que respecta al futuro de ambos como pareja, ya que llevan juntos más de 10 años y tienen dos hijos en común, Arantza y Mauro.

