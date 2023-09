Sin rencores, Alfonso Herrera responde si iría al concierto de RBD

La espera terminó y los integrantes de RBD ya están de gira reviviendo los mejores momentos de su época más grande. Fans de Latinoamérica y Estados Unidos están emocionados con el show que Maite Perroni, Christopher Von Uckermann, Anahí, Dulce María y Christian Chávez tienen para ellos; sin embargo, la ausencia de Alfonso Herrera sigue dando de qué hablar y esta vez confesó si asistiría a alguno de los show de la gira, aunque sea como público.

©Prensa Danna





“Es un éxito rotundo, seguirá siendo un éxito y eso es algo que me da mucho gusto porque es algo que les llena y hace tan feliz a muchas personas, no solo en México, sino en la gira por Estados Unidos, y las pactadas en Brasil y Sudamérica. Me da mucha felicidad y mucho orgullo poder decir que la están rompiendo, es algo fantástico”, dijo ante las cámaras de Despierta América.

Y sobre la posibilidad de ver a sus excompañeros desde el público, agregó: “Estoy trabajando, pero si me invitan lo valoraré”. Estas palabras despertaron una nueva ilusión entre los fans, quienes no descartan encontrarse con él si es que llega a ir a uno de los shows pues, de forma indirecta, RBD estaría reunido por completo en el mismo lugar.

Sin esperanzas de integrarse al tour

Desde que se anunció el reencuentro de RBD sobre los escenarios, Poncho Herrera dejó muy claro que él no formaría parte del proyecto. Y ahora que la gira ya arrancó, reiteró que no hay forma de que él sea un invitado sorpresa en el escenario, a que tiene muchos compromisos laborales que le impedirían no sólo participar en el show, sino ensayar desde antes para ello.

“Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que el show de RBD será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos”, dijo sonriente.

Y sobre los rumores en torno a él y el grupo, aclaró: “En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos por todo el trabajo que han hecho durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo”.

En cuanto a las polémicas que ha causado Christian Chávez desde los primeros conciertos, como alterar la bandera de México o usar un traje rosa de charro, expresó: “Intuyo que todo lo que ellos están haciendo lo hacen con cariño, con amor, y con ganas de conectar de una manera genuina y única con el público”.