Christian Chávez responde a polémica y aclara: ‘Lo siento mucho, pero no es un traje de charro’

En medio del éxito de la gira de RBD, Christian Chávez ha salido a aclarar las versiones en las que se asegura que fue irrespetuoso al portar un traje de charro con los lineamientos inadecuados. Durante una de las dos presentaciones que la banda ofreció en el Madison Square Garden de Nueva York, el cantante apareció en el escenario con un traje fuscia, similar al de un charro. El atuendo del intérprete causó revuelo, pues algunos aseguraban que había faltado al respeto a la indumentaria típica.

©@christianchavezreal



Christian Chávez fue criticado por llevar este traje color fuscia en un show en NY

Incluso, en sus redes sociales Luisa Echeverría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, envió un mensaje dirigido a Chávez, en el que le pedía que por favor se apegara a los lineamientos para lucir adecuadamente el traje de charro.

“Yo, Luisa Echevarría, reina de la Federación Mexicana de Charrería, me dirijo a ti @christianchavezreal, con todo el respeto y la admiración que te tengo por ser tu y tus compañeros un grupo de mexicanos exitosos que han trascendido fronteras en nombre de México; con este mismo respeto te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros canones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”, escribió la joven.

Ante esta controversia, la cual dividió opiniones en las redes sociales, Christian Chávez respondió a través de Instagram stories, explicando que el traje que portó el pasado fin de semana no era propiamente de un charro. “Hola mi gente, ¿cómo están? Estoy haciendo este mensaje porque veo que muchas personas se ofendieron por usar un traje que no es un traje de charro, quiero aclarar… el traje de charro tiene otras características”, indicó el RBD.

Sin brindar más detalles que diera pie a una controversia más grave, Christian Chávez aseguró que su intención jamás fue faltarle al respeto a la tradición de la indumentaria charra.

“Estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, pero no es un traje de charro, yo no soy charro”, indicó. “Esto es simplemente una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro y no soy competencia. Obviamente respeto muchísimo a su comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así”, puntualizó.

En diciembre de 2016, la charrería fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO).

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.