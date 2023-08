Christopher Uckermann comparte una mala noticia para los fans de RBD

La gira mundial de RBD recién comenzó y los fanáticos de la agrupación que ha tenido la oportunidad de verlos no podrían estar más satisfechos. Sin embargo, hubo varios países que no tuvieron la suerte de aparecer en el line up del tour como España, Eslovenia y Serbia, donde la banda tiene una sólida comunidad de seguidores. Tras el éxito de los primeros shows, algunos medios empezaron a especular sobre la posibilidad de que la gira se extendiera hasta el próximo año.

©@anahi



Christopher Uckermann, Dulce María, Anahí, Maite Perroni y Christian Chávez

Sin embargo, parece que eso no sucederá. A pesar de los profundos deseos de los fans de RBD por verlos en otros países, Christopher Uckermann, uno de los integrantes de la agrupación desmintió los rumores sobre nuevas fechas para el próximo año. A través de su cuenta oficial de X, el cantante y actor comentó lo siguiente: “Leí que algunos medios hablan sobre un posible tour en 2024; me hubiera encantado compartir más fechas con todos ustedes!! Sin embargo, el tour finaliza el 21 de diciembre de 2023. Nos vemos pronto Madison Square Garden✨✨⚡️⚡️”.

Leí que algunos medios hablan sobre un posible tour en 2024; me hubiera encantado compartir más fechas con todos ustedes!!

Sin embargo, el tour finaliza el 21 de diciembre de 2023.

Nos vemos pronto Madison Square Garden✨✨⚡️⚡️ — Chrisvonuckermann (@christopheruck) August 30, 2023

“Piensa en los fans de RBD en Europa y en el resto de países de América Latina que no los verán en este año”, “Por favor, vengan a Eslovenia”, “No es justo”, “Europa y Latam merecemos la gira también!! Los amamos y siempre hemos estado aquí”, fueron solo algunos de los comentarios tras el mensaje de Christopher.

¿Cómo empezó el rumor de las fechas de RBD en 2024?

La aclaración de Uckermann se da a solo unos días de que en TikTok se compartiera un video en el que el propio Christopher Uckermann hablara de la posibilidad de llevar la gira por Europa.

“Vamos a hacer lo posible para poder estar allá con ustedes y llevar este súper show a España, Eslovenia, Serbia... todos esos países los tenemos considerados esperemos que se logre todo esto”, dijo el cantante en el clip que se ha viralizado en las redes sociales. Días después de la aparición de este video, Christopher ha desmentido que la gira se vaya a extender hasta el próximo año.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.