Anitta atravesó por una crisis de salud en 2022: ‘Si no morí es porque voy a vivir todavía mejor’

El 2022 fue un gran año para Anitta en su carrera profesional, pues siguió cosechando el éxito de su tema Envolver, lanzado a finales de 2021. Pisó importantes escenarios y encabezó listas de reproducción. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, en lo personal, la cantante brasileña pasó por un momento difícil debido a cuestiones de salud. Pues por meses estuvo en constantes visitas al hospital sin que los médicos pudieran descubrir lo que la tenía enferma. La intérprete se ha sincerado al respecto y ha compartido las valiosas lecciones que obtuvo de esa desafiante experiencia.

La brasileña acaba de estrenar ‘Funk Generation: A Favela Love Story’.

“El año pasado yo me puse muy enferma en el final del año, no descubrían lo que yo tenía”, contó Anitta en una conferencia de prensa en la Ciudad de México a propósito del lanzamiento de álbum Funk Generation: A Favela Love Story. “Probé para cáncer, estuve en el hospital por cinco meses, dejé de trabajar, no pude aprovechar el crecimiento que me dio Envolver, yo no lo pude aprovechar porque me enfermé mucho”, contó.

“Estaba haciendo gira en Europa y ahí fue para el hospital directo y de ahí ya no salí, por cinco meses”, recordó. Y fue en medio de ese proceso, que empezó a planear lo que quería para A Favela Love Story. “Escuchaba todo ese tiempo que iba a morir, que iba a morir y yo no quería morir ni dejar mi proyecto del sueño ahí”, contó. Por ello, desde el hospital empezó a escribir sus canciones y a contactar mediante su equipo a productores para ir estructurando su álbum soñado.

Anitta vivió meses complicados por problemas de salud.

La cantante contó que estuvo trabajando de este modo, indicando desde el hospital lo que quería en el estudio, hasta que le hicieron nuevos exámenes médicos. “Empezó una prueba mía de sangre, y vino con un indicador de cáncer muy alto, y tendría que rehacer la prueba”. Pero antes de que le hicieran dicha prueba, y se confirmara o descartara el diagnóstico de cáncer, Anitta quiso tomarse un mes para encontrar ayuda espiritual, curanderos, medicina natural, terapias alternativas. “Cuando volví al hospital un mes después se hico la prueba y ya no tenía mal el indicativo del cáncer, ya estaba mejorando”, contó agradecida.

Buscó tratamientos alternativos

“Y dije ahora voy a hacer este álbum; ahora todo lo que quiero en mi vida voy a lograrlo, es ahora o nunca, porque si no morí es que voy a vivir todavía mejor”, reflexionó. “Ahí todavía estaba en tratamiento, con doctores, cosas naturales”, detalló. Contó que alquiló una isla privada en Brasil, en la que de un lado estaban los médicos tradicionales y alternativos y del otro lado un estudio de grabación, según admitió fu un gasto bastante considerable. “Ahí todos los días grababa una canción por día, porque si no me cansaba demasiado... Y seguía el tratamiento, mi mamá estaba conmigo en todo”, señaló.

“Dije: ‘No sé de lo que voy a cantar’, porque antes yo foll**a a toda la industria... Una vida loca, alcohol y no sé qué, y ahora estoy con meditaciones, terapias, piedras y cristales. Entonces pensé hacer una canción de que yo era una pe**a y ahora no más. Y ahí nació la canción Used to Be”, explicó.

