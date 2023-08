Gian marco se reiventa con su nuevo sencillo: ‘Es un reto no repetirse en la música’

En la vida artística, Gian marco tiene 36 años y aún no existe un peruano que haya logrado o igualado el éxito internacional del cantante limeño en la actualidad. Si medimos sus logros profesionales por reconocimientos, el compositor de 53 años posee 3 Latin Grammys y ha sido nominado a la Academia 15 veces. Es también el artista peruviano que posee más seguidores y oyentes en las plataformas digitales. Y por último, está a punto de sacar su álbum número 17, una muestra clara de su inagotable creatividad y prolificidad. Como antesala a su nueva producción discografica –la cual saldrá en 2024– el músico estrena su sencillo Aún me sigo encontrando, una joya musical que brilla junto al talento del maestro Rubén Blades.

©Custom



Gian marco estrena nuevo sencillo junto a Rubén Blades

En entrevista con ¡HOLA! Américas, Gian Marco Javier Zignago Alcover –su nombre de pila– nos habla sobre su nueva canción, la cual estará disponible en todas las plataforma digitales a patir de este 25 de agosto. “Aún me sigo encontrando, fue el mensaje futurista que yo solito me escribí para cuando me pasara esto me diera cuenta que ya había hecho esa canción”, nos revela. Y es que hace unos meses atrás, la salud del cantautor se vio comprometida; sin embargo, logró torear al destino de manera positiva y ahora lo tenemos de vuelta haciendo lo que mejor sabe: crear buenos temas. ¡Dale play al vídeo de arriba para que veas la entrevista completa!

