Gian Marco celebra 30 años de carrera por todo lo alto

¿Te consideras el único referente internacional peruano en la actualidad?

No. Me considero un músico peruano que hace la música que hace y que dentro de lo que ha planificado en su carrera ha aprovechado las oportunidades que le ha tocado. También, me la he buscado porque me hubiera podido quedar a tocar en La Estación de Barranco (local popular en Lima para conciertos) toda la vida. Me quise ir y cuando me fui, empecé a trabajar con Emilio Estefan, grabé dos discos y recién mi sexto disco fue el que me saca afuera. Después, llegan las nominaciones, me voy de Sony y me quedo en 2006 como independiente, seguimos adelante y ganamos dos Grammys más, porque se hizo un equipo de trabajo. Yo no considero que soy el único. Tenemos a Susana Baca, una gran representante que en nuestro país lamentablemente no se le da el crédito que se merece... eso le pasaba mucho a Chabuca Granda. Lo que sí he hecho es mi trabajo y estoy por ejemplo escribiendo mi disco número 17. Hay mucha gente que cree que solo saqué “Canción de amor”, “Domitila” y que hice “Campaneando” (Show televisivo peruano).