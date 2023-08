Maribel Guardia dedica mensaje solidario a Luis Ángel ‘El Flaco’ por la pérdida de su hija

En medio del dolor que enfrenta por la muerte de su hija María Fernanda, Luis Ángel ‘El Flaco’ ha seguido con su carrera profesional. Como dicen en el medio, ‘el show debe continuar’ y eso fue justo lo que el cantante hizo hace unos días, cuando se presentó en Oregon, con el semblante desconsolado. Ante esta situación, Maribel Guardia, quien también perdió a su hijo este año, le dedicó un mensaje con el que se solidarizó con el intérprete, pues ella también está pasando por el dolor de la muerte de Juliancito.

Maribel Guardia y su hijo, Julián Figueroa

“Siempre había escuchado esta frase ‘El Show Debe de Continuar’ pero no lo entendía hasta estos momentos tan difíciles, gracias por todas sus muestras de cariño 🙏🏻🕊️”, comentó el exvocalista de Los Recoditos junto al video de su primera presentación tras el deceso de su hija de 21 años. Debajo del video, Maribel Guardia escribió: “Dios contigo y nuestros ángeles en el cielo”.

Luis Ángel ‘El Flaco’ compartió este post y Maribel Guardia se solidarizó con él

María Fernanda falleció el pasado lunes 14 de agosto en Playa Cerritos, en Mazatlán, Sinaloa. La joven y unos amigos se metieron a nadar al mar en la madrugada y la corriente los empezó a arrastrar; uno de los jóvenes logró ser rescatado, mientras que Mari Fer no logró llegar con vida a la orilla. La jovencita murió ahogada y horas más tarde, ‘El Flaco’ confirmó esta desgarradora noticia en sus redes sociales.

María Fernanda, hija de ‘El Flaco’

Curiosamente, en abril pasado, cuando se dio el deceso de Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardia con Joan Sebastián, ‘El Flaco’ fue abordado por los medios donde habló acerca de la tragedia que enlutó el hogar de la cantante y actriz. “Hace unos días a penas sucedió la lamentable pérdida de Julián (hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian) y yo creo que de las cosas más terribles, sin temor a equivocarme... yo no tengo miedo de morirme, no es que sea super valiente, es que sé que me voy a morir, sé que algún día me voy a morir, pues ya nací”, comenzó.

“No le tengo miedo a morir, yo, sí me da miedo que muera un familiar mío, alguien que amo, que quiero mucho. Te voy a ser muy sincero, creo que lo que más miedo me da de todo, de cualquiera que se pueda morir de mis familiares, son mis hijos”, agregó en ese entonces.

Meses después, ‘El Flaco’ se enfrentó a la tragedia de perder a María Fernanda. La joven era hija de su exesposa, Mari Cruz Robles y a pesar de que no compartía un lazo de sangre con ella, el cantante la acogió como su hija y formó un hogar con su ex y los otros dos hijos que procrearon, Ángela, de 19 años, y Luis, de 13. Cuando ‘El Flaco’ se separó de Mari Cruz, él siguió siendo una figura paterna para Mari Fer.

