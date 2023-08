El emotivo mensaje de Olga Carmona tras enterarse del fallecimiento de su padre

El domingo pasado, toda la energía de Olga Carmona, seleccionada de España, lo daba todo en la cancha para poner en alto a su país. Su nombre daba la vuelta al mundo luego de ser ella quien marcara el gol con el que le daba el título a España después del 1-0 en la final contra Inglaterra, y las celebraciones junto a sus compañeras y los 75 mil aficionados en el estadio de Sidney no se hicieron esperar. Sin embargo, aquella emoción por este hito en su carrera se vio opacada horas después, cuando se enteró del lamentable fallecimiento de su padre, quien ya no pudo celebrar la victoria.

Sin saber nada sobrela pena de su familia, Olga dedicaba el triunfo a la madre de una amiga, quien había fallecido recientemente. Debajo de su jersey, llevaba una playera roja con el nombre Merchi escrito de manera improvisada, pero con mucho amor. Un detalle que pudimos ver en el minuto 29, cuando anotó el gol.

Sin embargo, aquella dedicatoria se extendió hacia su padre, y después de enterarse del trágico desenlace, anotó: “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá 🌟❤️‍🩹”.

Con el corazón apachurrado, agregó en otra de sus publicaciones en X -antes Twitter-, en la que se refirió a sus seguidores, quienes la han llenado de mensajes positivos. “No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida”, anotó.

Y para su padre, continuó: “Sé que tú querrías verme disfrutar de este momento histórico, por eso estaré con mis compañeras, para que desde donde estés sepas que esta estrella también es tuya, papá🌟”.

El cariño para Olga Carmona

Aunque Olga ni su familia han dado más detalles sobre el deceso del padre de la futbolista, ni especificaron la causa del fallecimiento o la fecha en la que sucedió; la Real Federación Española de Fútbol no sólo confirmó la triste noticia, sino que envió un mensaje para la victoriosa deportista.

“La @RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, se puede leer junto a la imagen de un listón negro en señal de luto.

