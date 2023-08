Dayanara Torres celebra los 20 años de su hijo Ryan con un gran cambio en la familia

El corazón de Dayanara Torres se llenó de dicha y alegría al celebrar el cumpleaños de Ryan, el menor de sus dos hijos. Este 16 de agosto, el joven sopló 20 velitas en su pastel con una fiesta sorpresa, con temática de Teenage Mutant Ninja Turtles según pudimos confirmar en HOLA! Américas, organizada por su hermano mayor, Cristian. La feliz mamá compartió su felicidad con un lindo mensaje en las redes sociales, acompañado de un video con los momentos más tiernos de la infancia de sus pequeños, fruto de su matrimonio con Marc Anthony. Pero en su felicitación, la ex Miss Universo además contó el gran cambio que esta fecha trae para su familia.

“Feliz Cumpleaños 🎉 Mi forever Baby Ryan... 💙 Happy 20th!”, escribió completamente feliz por celebrar este día. “🦁 ¡¡¡Te Amo Mi Ryan!!! Llegaste a mi vida a enseñarme tanto... Mi vida se llenó de fuerzas para seguir adelante... Eres mi inspiración... You are fearless!!!”, continuó.

“No más adolescentes”, especificó, y es que con los 20 años de Ryan, queda atrás una etapa en el hogar de Dayanara, pues su hijo mayor ya tiene 22 años. Feliz, la presentadora de TV ahora es madre de dos adultos que día a día la llenan de orgullo y la motivan a seguir adelante con una gran sonrisa.

Dayanara continuó: “Qué honor ha sido aprender de ti, verte crecer y convertirte en el young man you are today... Me siento tan orgullosa de ti, de tu hermoso corazón, de cómo ves la vida sin miedos, a ti nada te detiene... Gracias por cuidarme y protegerme cuando más lo necesitaba”.

Ryan, rodeado de cariño en su cumpleaños

La familia no dejó pasar el día sin una fiesta que, aunque fue íntima, estuvo de lo más animada. Cristian contó con el apoyo de su novia, Kylie Jane Marco para esta celebración en la que también pudimos ver a su medio hermano, Alex Chase Muñiz, posar con sus hermanos.

Además, asistió Kylie Jane Marco, novia de Cristian, quien en estos últimos cinco años ha formado un gran lazo con su cuñado. Y Hannah Juliana, amiga de la familia, también estuvo presente en el festejo del que pudimos ver algunas fotos en las historias de Dayanara.