Cristian Muñiz, hijo de Marc Anthony, y su romántica escapada a la playa con su novia

Cristian Muñiz, el hijo mayor de Dayanara Torres y Marc Anthony, se graduó hace unos meses de la escuela de arte Parsons, en Nueva York, y tal parece que ahora está tomando unas merecidas vacaciones. El joven de 22 años, quien ya está dando pasos firmes en su carrera como artista e ilustrador, se ha dado una romántica escapada junto a su novia Kylie Jane Marco, y qué mejor lugar para hacerlo que la playa.

©@sunnysidekylie



Cristian y Kylie llevan más de 4 años de noviazgo.

La joven, quien también se graduó en mayo de la universidad, fue la primera en compartir en sus redes sociales un vistazo de su salida con Cris. “En mi vida, yo te amo más”, escribió la joven en inglés el pasado 1 de agosto al expresar su sentir hacia su novio. Esta frase recordó a la famosa canción de The Beatles In My Life, por lo que bien pudo haber sido una referencia de Kylie.

©@sunnysidekylie



La pareja se dejó ver feliz y enamorada.

Junto a estas palabras, la joven agregó tres fotos, empezando por una selfie junto a Cristian en la que se les veía muy juntitos y con la playa como escenario de fondo. En otra de las postales se les veía fundidos en un apasionado beso. La joven pareja acudió acompañada de su simpático perrito Panini, quienn protagonizó su propia postal mirando el mar con el sol poniéndose en el horizonte.

Los seguidores de Kylie reaccionaron con comentarios lindos, y le enviaron a ella y su novio sus mejores deseos. Cristian fue uno de los primeros en comentar, y fue para expresar abiertamente sus sentimiento a su chica. “Hehehehehe te amo”, escribió. Dayanara, quien tiene una estupenda relación con su ‘nuera’, también comentó la publicación de la joven. “¡Tan bellos! Los amo, chicos y a Panini también, ¡amo esas orejas!”, expresó la guapa puertorriqueña.

©@sunnysidekylie



Panini, fue el protagonista de las postales más tiernas

Y este 2 de agosto, Cristian hizo su propia publicación en Instagram, y además de compartir su selfie junto a Kylie, agregó varias fotos divertidas de ella, así como la simpática selfie que se tomaron con el filtro de Marc Anthony. “La Sue Storm de mi Reed Richards, te amo tonta”, escribió el joven ilustrador, haciendo referencia a los personajes del famoso cómic Los 4 Fantásticos.

Desde la semana pasada, Kylie había compartido algunas fotos desde playa, tomando el sol recostada sobre la arena. La joven recibió muchos halagos, y por supuesto, novio reaccionó a sus fotos con un ‘me gusta’.

©@sunnysidekylie



Kylie ya se había dejado ver muy guapa desde la playa.

El gran amor de Cristian y Kylie

La joven pareja celebró su cuarto aniversario el pasado mes de enero, y tal parece que les quedan muchos años más por delante. Kylie y Cristian viven en Nueva York junto a su amadao perrito Panini. y durante el tiempo que llevan de relación han acumulado un entrañables momentos juntos y recuerdos de su vida universitaria.