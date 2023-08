Se confirma la verdadera causa del deceso de Leandro, nieto de Robert De Niro

Ha pasado poco más de un mes desde que la familia de Robert De Niro se vistió de luto por la partida de unos de sus integrantes más jóvenes. Leandro de Niro-Rodriguez, hijo de Drena De Niro y nieto del icónico actor, falleció de forma repentina el pasado 2 de julio, tal como lo confirmaron en su momento tanto sus padres como su famoso abuelo. Ahora, el equipo forense ha dado a conocer los resultados de la autopsia practicada al joven de 19 años, revelando así las verdaderas causas de sus deceso.

La familia de Robert De Niro se vistió de luto por la muerte de Leandro.

De acuerdo con el jefe de los investigadores médicos de Nueva York, citado por medios como TMZ y People, Leandro falleció por “los efectos tóxicos del fentanilo, el bromazolam el alprazolam, el 7-aminoclonazepam, la ketamina y la cocaína”. De estas sustancias había algunos sedantes y un antiepiléptico.

El que Leandro hubiera consumido drogas previo a su fallecimiento fue algo de lo que se supo por los mensajes de su familia, pero solo se sabía del fentanilo. “Alguien le vendió píldoras mezcladas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aun así se las vendieron. Entonces, para todas estas personas que siguen jodiendo vendiendo y comprando esta mi***a, mi hijo se ha ido para siempre”, escribió la madre del joven días después de su muerte.

Este 9 de agosto, Drena se pronunció acerca de de los “malentendidos y tergiversaciones de los hechos” que han surgido a partir de la muerte de su hijo. “No puedo sentarme y no hablar sobre ellos... Me gustaría mantener los comentarios abiertos con respecto a nuestros amigos, nuestros amigos y otros que han perdido a sus hijos a causa de esta enfermedad y otros que podrían obtener algún tipo de consuelo de esto y quieren compartir”, expresó sobre sus redes sociales. “Pero la idiotez y la maldad no se tolerará ya que es una situación demasiado sensible y dolorosa para mí, los amigos y familia de Leo. Por favor, manténte respetuoso, es solo una experiencia y una opinión”, pidió.

El pasado 2 de agosto, se cumplió un mes de la muerte de Leo, como lo llamaba su familia, y mamá volvió a tomar sus redes sociales para para dedicarle unas palabras. “Hoy se cumple un mes entero sin mi bebé. Pienso en ti y te añoro, cada minuto de cada día. Nunca olvides lo feliz que hiciste a tanta gente solo por estar aquí y ser una persona hermosa de buen corazón. Tu legado es Amor”, escribió la actriz.

El joven falleció el pasado 2 de julio a los 19 años.

Hubo una detención en relación a la muerte de Leo

La información que el equipo forense de Nueva York surge semanas después de que fuera detenida Sofia Haley Marks, una joven de 20 años conocida como “la Princesa del Percocet” y quien, de acuerdo con varios reportes, fue quien le proporcionó a Leandro las pastillas con fentanilo.

Las investigaciones arrojaron que había varios mensajes entre Sofía y Leandro en los que confesaba haberle vendido pastillas de oxicodona y Xanax falsificados, advirtiéndole al joven de las consecuencias del fentanilo. Se ha reportado que la joven está a la espera de que empiece su juicio, previsto para finales de agosto.

