Daniela Álvarez y su duro momento en Australia: ‘Tenía un deseo enorme de tener mis dos piernas para esquiar’

A su paso por Australia, Daniella Álvarez y su hermano Ricky visitaron el Monte Buller, en los Alpes Australianos. Este destino es conocido por ser toda una atracción para los turistas, quienes acuden a ese sitio para practicar algunos deportes de nieve, como esquiar. Para la modelo, este paseo implicó todo un desafío emocional, pues recordó cuando podía hacer ese tipo de deportes. Ahora, por su condición, si no hay esquiés adaptados para personas con capacidades diferentes, Daniela no puede participar en esta actividad, justo como le sucedió en esta visita a las nevadas montañas.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez y su hermano

En una publicación en Instagram, la colombiana de 35 años compartió con sus seguidores lo que sintió al no poder subir a la montaña, sin tener más opción que quedarse en un café. “Venir a este lugar fue emocionalmente difícil para mi, pero déjame contarte algo”, se lee al inicio de su post. “El Monte Buller en Australia es un lugar privilegiado para esquiar. Al llegar, desafortunadamente no tenían esquís adaptados para personas con discapacidad, por eso lo que pude hacer fue sentarme dos días en la terraza de un café, viendo a miles de personas esquiar en la montaña”, comentó.

Pese a esta situación, la también empresaria dijo que agradeció a Dios por tener la dicha de ver a su hermano practicando dicho deporte por primera vez. “Tenía un deseo enorme de tener mis dos piernas para esquiar, pero en vez de ponerme triste, quejarme o lamentarme, le di las gracias a Dios por haberme permitido ver a mi hermano esquiar por primera vez, haberle enseñado lo poco o mucho que yo sabía, acompañarlo desde aquella terraza para aplaudirlo, mientras veía esa felicidad en él y en todas esas personas, una felicidad que alguna vez yo también sentí”.

©@danielaalvareztv



Daniella Álvarez y su hermano en el Monte Buller

Con esa resiliencia que la caracteriza, Daniella continuó con su reflexión, asegurando que hay que aprender a aceptar las cosas cómo son y desde el amor. “Esto me recuerda que en la vida las cosas no son tan cual como nosotros queremos o esperamos, hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan, son las que más nos forjan como personas mostrándonos que no tenemos el control de lo que sucede y que lo que si podemos decidir ES ABRAZAR LA DIFICULTAD DESDE EL AMOR, tratar cualquier situación difícil con amor, y entonces las transformamos, conviertendolas en bendiciones para nuestras vidas”.

Prometió que volverá a esquiar

Antes de finalizar su mensaje, Daniella agradeció a un querido amigo que la invitó a esquiar, meses antes de la amputación de su pierna. Además de esto, prometió que la próxima vez volverá a esquiar con su equipo adaptado al lado de su inseparable hermano, Ricky.

“Hoy aprovecho para darte las gracias amigo mio @antonioturbay porque sin saberlo, tres meses antes de mi amputación generosamente me invitaste a esquiar, sin imaginarnos que al poco tiempo perdería una de mis piernas pero que un día como hoy puedo decir : yo también lo hice ⛷️! Gracias a ti🤗🙌🏼 Hermano, esquiaremos juntos la próxima vez con mi equipo adaptado, si Dios así lo permite”.

Como Daniella logra todo lo que se propone, estamos seguros que pronto la veremos conquistando las nevadas montañas al lado de su querido hermano.

