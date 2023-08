Daniel Arenas recuerda el día en el que se le apareció la Virgen de Guadalupe

Daniel Arenas siempre ha sido un hombre de fe, y en el Día de la Alegría, que celebró frente a las cámaras con sus compañeros de Hoy Día, no sólo expresó la gratitud que tiene, sino que recordó el día exacto en el que todo cambió para él al encontrar la imagen de la Virgen de Guadalupe de una forma inesperada.

Con una ilusión especial, el también actor colombiano contó: “Hace algunos años la virgencita se me apareció en un recibo de una cafetería. Guardé las cosas en un maletín y cuando llegué a casa en México, me encontré con la imagen de la Virgen y desde ahí no me abandona. Siempre ha estado al pendiente de mi familia, cuando hemos tenido temas de salud, nos ha ayudado mucho”.

Aunque la fe la lleva en el corazón desde hace muchos años, para Daniel aquel momento es único y lo conmemora con mucha devoción. En 2018 celebró el octavo aniversario de aquella aparición con una visita a la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México. “Hace ocho años y justo por estos días conocí a mi madre Celestial (digamos que siempre había estado) pero desde ese momento soy consciente de su presencia y PODER en mi✨”, anotó junto a un video de su visita a la iglesia.

“Te AMO, Madre Santa y hoy, con más Fuerza que nunca, te quiero agradecer por TANTO especialmente por la BENDICIÓN más grande de mi vida que son mis padres y mi familia👪”, anotó muy agradecido por las cosas buenas en su vida. “Por eso fui hasta tu casita con la misma ILUSIÓN, FE y AMOR que aquella primera vez, a agradecerte, a pedirte perdón y por primera vez a pedirte lo que tú ya sabes que desea mi CORAZÓN✨”, expresó con ilusión.

Daniel Arenas, agradecido por la armonía de su vida

Para Daniel Arenas, tocar este tema lo llena de orgullo, pues asegura que es gracias a su fe que tiene una cercanía con su familia, amigos y en lo laboral. “A mí no de pena hablar de Dios, y menos en televisión. Cada que tenga oportunidad de hablar de Dios, Jesús, el Espíritu Santo, de la Virgen; lo voy a hacer. Sencillamente mi vida es mejor gracias a ellos”, expresó ante las cámaras.

Y explicó: “Hay gente que me dice que soy muy religioso. Yo no soy religioso, yo soy creyente y llevo a Dios en mi corazón”. Y concluyó: “Cuando uno tiene la fe intacta e inquebrantable, Dios siempre está acompañándolo. Ojo, hay adversidades, momentos difíciles, pero siempre te recuperas y levantas”.

