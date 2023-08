Ricky Martin se sincera de los duros momentos que vivió su familia tras las acusaciones de su sobrino

Ricky Martin ha vivido un año intenso, no solo por su separación con Jwan Yosef y los cambios que esto conlleva en su vida personal, sino también por los titulares que ha acaparado por la denuncia de su sobrino por una presunta agresión sexual. Ante este hecho, Ricky se había mantenido al margen, salvo en sus redes donde en su momento extendió un comunicado negando categóricamente las acusaciones. Ahora, por priemra vez se refirió a esta serie de eventos ante las cámaras de televisión, en entrevista con Lourdes Collazo para Telemundo.

Ricky Martin habló por primera vez sobre el episodio judicial que vivió el año pasado

“Tengo 39 años en esto, yo estoy curado de espanto”, dijo el cantante, refiriéndose a los rumores que lo han rodeado a lo largo de su carrera. Siendo más específico con la denuncia que su sobrino Dennis Sánchez Martin presentó el año pasado por un presunto abuso sexaul, el intérprete aseguró que su mayor dolor era ver a su familia afectada por esa situación. “A mí, mi preocupación es mi madre, mi preocupación es mi papá que tiene su condición, mis hijos que están expuestos a todo esto escuchando mentiras, porque son mentiras...”, dijo.

El intérprete de Tu recuerdo añadió que él se ha manejado toda su vida como una persona transparente. “Lo que tú quieres saber de mí, pregúntame que yo te contesto, pero cuando ya tengo que traer a los abogados para que me defiendan porque esto ya se cruzó una raya”, indicó el intérprete refiriéndose a la situación que se dio en 2022. “Yo vuelvo al dolor que pasó mi madre, al dolor de mi padre, lo que pasan mis hermanos, mis hijos... insisto las mentiras es cuando ahí me frustra un poco”, agregó.

Pese a todo, él sigue adelante

En julio del año pasado, se dio a conocer que la demanda fue desestimada por un tribunal en Puerto Rico, lo cual le permitió al cantante continuar enfocado en su familia y su trabajo.

Ricky Martin aseguró que vienen grandes proyectos que está por anunciar

“Yo sigo haciendo música, se siguen vendiendo los conciertos, ahora más que nucna me siento más inspirado para hacer más música, para hacer más proyectos. Vengo con dos series de televisión (donde) estoy rodeado de ganadores del Oscar, tengo 51 años y yo siento que esto es como el segundo shot de mi vida”, dijo optimista. “Vienen cosas muy buenas que no anunciamos todavía, pero vienen muchas cosas buenas y sólidas”. Para concluir, Ricky envió un mensaje: “Mucho amor para los que me quieren y para los que me atacan, igual”.

