Ricky Martin rompe el silencio: ‘Fui víctima de una mentira’

Ricky Martin fue acusado por su sobrino de supuesta violencia doméstica

“Deseo que encuentre la ayuda para que pueda comenzar una nueva vida llena de amor, verdad y alegría y no lastime a nadie más. Ahora, mi prioridad es sanar y ¿cómo me curo? Con música. No puedo esperar para volver al escenario”, dijo Rick.

“No puedo esperar para volver a estar frente a las cámaras y entretener, que es lo que mejor hago. Gracias a todos mis amigos. Gracias a todos los fans que siempre creyeron en mí. No tienen idea de la fuerza que me dieron con cada comentario que escribieron en las redes sociales. Les deseo amor y luz y aquí venimos con la misma fuerza y pasión. Dios los bendiga a todos”.