El esposo de Ricky Martin, su gran fortaleza en el momento más duro de su carrera

En dicho clip, el boricua comentó que las acusaciones trastocaron la vida de sus seres queridos, haciendo de las últimas semanas una pesadilla. “Gracias a Dios, se demostró que estas afirmaciones eran falsas. Voy a decirles la verdad. Ha sido tan doloroso, ha sido devastador para mí, para mi familia, para mis amigos. No le deseo esto a nadie”. Además de eso, el cantante se dirigió a la persona que hizo los señalamientos en su contra: “Deseo que encuentre la ayuda para que pueda comenzar una nueva vida llena de amor, verdad y alegría y no lastime a nadie más. Ahora, mi prioridad es sanar y ¿cómo me curo? Con música. No puedo esperar para volver al escenario”, agregó.

Pese a que vivieron delicados momentos que afectaron su paz en casa, parece que ahora todo ha quedado atrás, pues Ricky reveló que continuará enfocado en su carrera así como en su faceta de pareja, padre y amigo, además de agradecer el apoyo que sus fanáticos le demostraron durante los últimos días.