Mark Zuckerberg, en problemas con su esposa por sus planes de pelea con Elon Musk

La pelea entre Mark Zuckerberg y Elon Musk es de los eventos más esperados este año. Si bien no hay una fecha definida, ambos millonarios se están preparando físicamente para el día en que por fin decidan enfrentarse en la vida real. En el jardín de su hogar, Mark estaba muy emocionado construyendo un ring en forma octagonal para entrenar, pero su esposa, Priscilla Chan, no está nada contenta con este proyecto y habría puesto un alto.

El CEO de Meta se comunicó con su esposa para saber su opinión de la arena que ahora está en su casa. “¿Viste el octágono que puse en el patio trasero?”, preguntó él a Priscilla en una conversación vía WhatsApp que él mismo publicó en sus historias de Instagram.

“Sí, lo vi”, contestó ella. Entusiasmado, el empresario respondió que se ve “increíble”, pero esa alegría pronto se vino abajo cuando, con sólo leer su nombre en la charla con Priscilla, entendió que las cosas no eran del total agrado de su compañera.

En un intento de convencerla de que no habría problema con el patio en el que juegan sus hijas Max, August y Aurelia; expresó a su esposa que aún tienen mucho lugar libre. Lo que no esperaba era que Priscilla le reclamara de forma sutil que habría arruinado el jardín: “He estado trabajando en ese pasto durante dos años”. Un reclamo sutil con el que Chan le pediría que retire el octágono para no afectar más su patio.

Entre risas, Mark sometió a encuesta con sus seguidores si es que debía cuidar el césped o continuar con sus planes de entrenamiento físico. Si bien no dio ninguna respuesta, seguro es un tema que tratará en familia y a puerta cerrada.

Mark Zuckerberg y Elon Musk, una pelea anunciada

Luego de que los dos grandes de las redes sociales aceptaran una pelea física, se les ha visto por separado entrenando con diversos métodos de combate con los que no dejará que su rival los derribe tan fácil.

A mediados de julio, Mark compartió posó junto al boxeador Israel Adesanya, presumiendo abdomen y músculos; además de haber recibido consejos de batalla del boxeador, Alexander Volkanovski, lo que lo dejaría listo para cualquier batalla física en la que se vea envuelto.

Elon, por su parte, publicó un par de fotos con el periodista Lex Fridman, en donde se aprecia la habilidad que tiene para las peleas. “Ayer hice un entrenamiento improvisado con @elonmusk durante unas horas. Estoy muy impresionado con su fuerza, poder y habilidad, en los pies y en el suelo. Fue épico”, anotó Fridman en una publicación en X -entonces Twitter-.

