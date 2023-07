La hija de William Levy y Elizabeth Gutiérrez cautiva con su más reciente look de fiesta

La hija menor de William Levy y Elizabeth Gutiérrez está en plena adolescencia, y con todo lo que ello implica, también se están empezando a dar sus primeras salidas en compañía de sus amiguitas. Hace unas horas, Kailey, de 13 años, compartió una fotografía en la que aparece luciendo espectacular para una fiesta de 15 años de una de más cercanas. Sumándose al trend de Barbie, la jovencita se dejó ver con un vestido de lentejuelas rosadas, tipo columna hasta los tobillos.

©@gutierrezelizabeth_



Kailey heredó la belleza de su madre

Fue a través de Instagram stories que Kailey dio un vistazo de su look, el cual completó con joyería discreta en oro, además de un mini bolso blanco. En cuanto a su imagen, la joven lució un recogido bajo con raya en medio además de un maquillaje discreto. En otra imagen, difundida en las redes, la jovencita aparece con sus amigas divirtiéndose en un photobooth 360 (una cabina de fotos con una cámara giratoria).

©@kaileylevy



La hija menor de William Levy cautivó las redes con esta fotografía

En casa, William y Elizabeth tienen el reto de criar a dos adolescentes. A pesar de lo que esto conlleva, parece que lo están haciendo bien, pues son buenos muchachos; Christopher Alexander, de 17 años, está enfocado en el béisbol, mientras que Kailey es ‘la princesa’ de sus padres.

Kailey, ‘la princesa de papi’

Hace unas semanas, el actor de telenovelas compartió una fotografía al lado de su hija desde el set de la serie Vuelve a mí (Telemundo), en la que comparte créditos con Samadhi Zendejas. Junto a la imagen, el galán de televisión se deshizo en halagos por su hija.

“Y mientras yo teniendo visita VIP en los estudios. ‘La Princesa de Papi’, mi niña hermosa, qué lindo siempre que compartimos tiempo juntos. Gracias por regalarme siempre tantas sonrisas”, escribió el actor de origen cubano. Justo por esos días, William estaba en el centro de una polémica que lo relacionaba con su coprotagonista. En sus palabras a Kailey, también le dio las gracias por ser su fortaleza, en los tiempos más duros, quizá haciendo referencia al momento por el que atravesaba.

©@willevy



William Levy y su hija Kailey

“Tu apoyo y afecto inquebrantables se han convertido en mi luz guía”; expresó. “Mientras que otros pueden no entenderme o apreciarme completamente, tu amor incondicional me recuerda lo que significa la verdadera conexión. Tu amor ha sido un recordatorio constante de mi valor y potencial, incluso cuando otros no lo ven”, agregó el actor. “Gracias siempre por tu admiración mi niña hermosa. Te adoro. Amo próximamente proyecto juntos”, finalizó.