El práctico —y nada costoso—y truco de Salma Hayek para disimular sus canas

A sus 56 años, Salma Hayek no niega el paso del tiempo; al contrario, abraza cada una de las etapas en su vida que la llevan a vivir nuevas experiencias. Con orgullo, en más de una ocasión, la estrella de Fridaha mostrado las marcas de la edad en su rostro así como las canas en el pelo. En uno de sus más recientes posts, la también productora compartió un consejo práctico para ocultar las canas, sin la necesidad de ir a un salón de belleza.

Salma Hayek muestra con orgullo el paso de los años, a través de sus posts en redes sociales

En su perfil de Instagram, donde tiene más de 25 millones de seguidores, la actriz compartió unas fotografías en las que muestra la diferencia entre llevar las gafas de sol sobre la cabeza por encima del pelo, y llevar la melena suelta. La actriz de origen mexicano indicó que las canas son aún más evidentes si se llevan los lentes sobre la cabeza. “Aquí les va un consejo para cubrirse las canas sin teñirse el cabello... quítense los lentes de la cabeza!!!😜😹 bienvenida la sabiduría🦉”, escribió junto a las imágenes, donde se muestra bella y al natural.

Salma Hayek compartió un secreto de belleza

Un truquito más, rápido e infalible

Esta no es la primera vez que la actriz de 56 años comparte uno de sus trucos infalibles para evitar los tintes o pisar el salón de belleza. El mes pasado ofreció una entrevista retomada por Hoy Día (Telemundo) en la que compartió que usa su máscara de pestañas para cubrir uno que otro de sus cabellos blancos.

En esa conversación comentó que los procesos para teñir el pelo, en ocasiones, le dan mucha pereza. “Disfruto el ingenio de cómo te las arreglas para taparte las canas sin tener que pintarte el pelo porque ¡hijo!, ¡cómo da flojera!”, reveló. Fue ahí donde la actriz de Magic Mike: el último baile compartió un tip rápido. “Tengo mi truco de que cuando me pongo el rímel (en las pestañas) también me pongo el rímel en las canas y ahorita no se me nota, pero me baño y me vuelven a salir”, indicó la estrella.

