La cariñosa felicitación de Salma Hayek a Jennifer Lopez por su cumpleaños: ‘Sigue brillando, chica’

Jennifer Lopez está de celebración por sus 54 años y ha recibido miles de felicitaciones, entre ellas la de Salma Hayek. La nominada al Oscar le deseó lo mejor a ‘La Diva del Bronx’ con una singular publicación, acompañada por una fotografía tomada ya hace varios años. En la imagen también aparecen otras esatrellas como Ben Affleck, Susan Sarandon, Gael García Benral, además del agente Ed Limato.

©GettyImages



Salma Hayek y Jennifer Lopez en los Independent Spirit Awards en 1997

Junto a la postal, la estrella de Frida escribió la siguiente dedicatoria para JLo: “¡Feliz cumpleaños @jlo! 🎂💐🥳 Anoche, de la nada, encontré esta foto. Supongo que significaba que tenía que compartirla en tu día especial. Me hizo recordar aquellos tiempos en los que decían que no lo lograríamos. Luego dijeron que no duraríamos 😂😂😂. ¡Sigue brillando, chica, y disfruta cada segundo de ello!”.

En la foto, Hayek se deja ver espectacular con un vestido negro con un escote pronunciado, con una fina cadena de oro. En tanto, Lopez se muestra con un vestido blanco ceñido al cuerpo con mangas con volantes, además de unos aretes de aro grandes.

Aunque Salma Hayek, quien es solo un par de años mayor que JLo, no especificó en que año fue tomada la fotografía, parece que fue en la época en la que JLo estaba en el apogeo de su relación con Ben Affleck. En ese entonces, ‘Bennifer’ era la sensación en Hollywood, hasta que en 2004 pusieron fin a su relación tras dos años juntos y un compromiso de por medio. Finalmente la pareja se reencontró y se casaron el verano del año pasado en Las Vegas.

Las reacciones sobre esta fotografía, que tiene alrededor de 20 años, no se hicieron esperar. “Dos mujeres latinas maravillosas”, “Y ahora son unas divas empoderadas”, “Qué dulce gesto, estoy seguro de que esto hará feliz a Jennifer”, “Reinas, latina power”, fueron solo algunos de los comentarios de los fans de ambas celebridades, quienes quedaron maravillados con la fotografía obtenida del baúl de los recuerdos.

Ambas conquistaron sus sueños

A casi dos décadas de la foto, ambas se han convertido en todas unas celebridades. Por un lado, Salma Hayek es uno de los rostros latinos mejor conocidos en Hollywood, tras haber aparecido en al menos 40 películas, además de tener su compañía productora, Ventana Rosa.

En cuanto a Jennifer Lopez, la actriz se ha consolidado en la música con nueve discos y en cine, ha aparecido en al menos una veintena de películas. Por si fuera poco, se ha destacado como empresaria en el ramo de la industria de la moda y la belleza con su línea de skincare y perfumes, además del reciente lanzamiento de la marca de cócteles Delola.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...