El silencio de Francia Raísa ante la cariñosa felicitación de Selena Gomez, ¿se fracturó su amistad?

Con motivo del cumpleaños 35 de Francia Raísa, Selena Gomez le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños, acompañada de una serie de imágenes de sus mejores momentos juntas. Sin embargo, Francia no reaccionó al post, a pesar de estar etiquetada, o al menos no lo hizo de forma pública. El post de la cantante de Calm Down se da en medio de rumores de enemistad entre ambas, luego de que esta dijera que su “única amiga en la industria” era Taylor Swift, esto a pesar de que Raisa fue su donante de riñón en 2017.

©@franciaraisa



Francia y Selena en la recuperación de su cirugía en 2017

“Feliz cumpleaños a este ser humano especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo”, escribió Selena junto a unas imágenes en las que ambas aparecen muy sonrientes. Sin embargo, la festejada no respondió al post de Selena, ni retomó la publicación en sus stories. Con este gesto, algunos aseguran que la relación entre ambas es tensa, a pesar de que aún se siguen mutuamente en las redes sociales.

©@franciaraisa



Selena publicó tres fotografías al lado de Francia con motivo del cumpleaños de esta

El distanciamiento entre ambas

Francia, quien aparece en la serie de How I Met Your Father, fue abordada por las cámaras de TMZ en enero pasado, donde la cuestionaron sobre su amistad con Selena, a lo que ella se negó a responder. Este suceso se dio poco después de que Selena dijera en noviembre de 2022 que su única amiga en Hollywood era Taylor Swift.

Obviamente, Raísa no tomó nada bien la respuesta de su amiga, dado que ambas se conocen desde que eran estrellas en shows infantiles, además de que en 2017, ella le donó un riñón a la cantante. Raísa replicó la polémica entrevista de Selena en sus redes usando una sola palabra: “Interesting (Interesante)”.

A la par de estos acontecimientos, Raísa ha sufrido el bullying y acoso en sus redes sociales por parte de los fans de Selena, algo que la ha tenido sumamente afectada. La actriz reveló a TMZ que le parecía “algo sin sentido” que los seguidores de Selena la atacaran de esa manera, ya que Selena ha alzado la voz en varias ocasiones en contra del bullying en las redes, como cuando defendió a Hailey Bieber, la esposa de su exnovio, Justin Bieber.