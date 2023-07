Jesse y Joy Huerta, de luto, comparten una emotiva despedida para su abuelita

Joy Huerta, integrante de Jesse y Joy, sufrió la irreparable pérdida de su abuelita, una triste noticia de la que se enteró horas antes de salir a cantar. Con el dolor en el corazón y el público esperando, la cantante decidió salir adelante y con un emotivo mensaje en sus redes sociales, agradeció el cariño de sus fans en estos momentos tan complicados.

“Mi abuelita falleció ayer unas horas antes de salir a cantar. Se fue sabiéndose amada, rodeada de amor y en paz…”, compartió junto a una imagen de una videollamada que hicieron juntas, en la que ambas parecen estar mandándose un beso a través de la pantalla.

“Aunque me sentía con el corazón completamente atropellado; ustedes me hicieron sentir mucho amor”, dijo para sus fans, quienes demostraron una gran energía y apoyo para ella y su familia.

La hermana de Jesse expresó que se sentía muy triste, pero el clamor y el calor de la gente que los esperaba con tanta alegría, ayudaron a mitigar el dolor. “Nunca sabrán a qué nivel nos pueden con su energía llenar el alma, no solo compartiendo en los mejores momentos; me refiero a cuando tras bambalinas todo parece no tener solución, sea una pérdida, un momento personal muy difícil o las crisis más dolorosas que hemos atravesado en algún momento de nuestra vida”, continuó.

Conmovida con la muestra de amor de parte de la gente, concluyó: “Realmente no tengo palabras para agradecerles el amor que nos brindan arriba y abajo del escenario. Cuando les digo familia quiero que sepan que lo digo de corazón, porque es lo que me hacen sentir ❤️”. La cantante optó por mantener los detalles de esta lamentable pérdida familiar en lo más íntimo.

Una despedida con mucho sentimiento

Jesse, hermano de Joy y también parte del grupo pop, también se despidió de su abuelita con una linda publicación. Si bien sus palabras fueron menos, se aprecia el sentimiento a través de las fotos que publicó junto a la mujer que fue una parte fundamental en su vida.

“Te amo por siempre, abuela Bev 🤍🕊️”, escribió al lado de dos fotos de uno de sus recientes encuentros. En ellas se aprecia la sonrisa de los dos, una alegría genuina a pesar de las dificultades médicas que ella padecía y que, además de hacerla requerir oxígeno, puede haber deteriorado su salud. Agradecidos, Jesse y Joy hoy la recuerdan con ese ánimo y la sonrisa que marcó sus corazones.