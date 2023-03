Siendo adolescentes, Joy y su hermano Jesse tuvieron que crecer y madurar rápidamente, con preocupaciones propias de un adulto.

“Cuando empezamos a trabajar, yo tenía 18 años y empiezo a vivir todo lo que no he vivido antes. Nosotros éramos los que manteníamos la casa. Yo decía: ‘ya me tocó mi parte de ser mamá’ y no me veía embarazándome, hasta la fecha”.