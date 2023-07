Thalía despide al gran Tony Bennett: ‘Viví hermosos momentos al lado de este maestro’

El mundo del entretenimiento está de luto, luego de que se diera a conocer el fallecimiento de Tony Bennett. En las primeras horas del viernes 21 de julio, su publicista, Sylvia Weiner confirmo el deceso del legendario cantante a los 96 años, en Nueva York. Decenas de celebridades ha usado sus redes sociales para dedicar un emotivo post en honor al cantante, además de solidarizarse con su esposa, Susan Benedetto, y los cuatro hijos que le sobreviven. Thalía forma parte de las celebridades que se han despedido del intérprete, compartiendo algunos de sus mejores momentos juntos.

QEPD Tony Bennett

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de Amor a la Mexicana compartió una emotiva publicación, acompañada por varias imágenes en las que aparece al lado de Tony Bennett.

“En el camino de la música hay momentos que no se olvidan jamás, hace más de una década fui invitada a participar en el álbum de estudio Viva Duets junto a este gran artista de la música estadounidense, el señorón @itstonybennett. Un proyecto musical hermoso, que celebra la vida de un ícono de la música que inició su historia musical hace más de ocho décadas atrás”, escribió la cantante.

“Durante la grabación de la canción The Way You Look Tonight uno de sus más grandes clásicos, viví hermosos momentos al lado de este maestro de maestros, que atesoraré en mi corazón. Aunque hoy nos embarga la tristeza de su partida nos alegramos enormemente por sus gigantes aportes a la música, pero sobre todo agradezco a Dios la bendición de haber podido compartir junto a él, uno de mis lugares más amados, el escenario. Vuela alto Tony, mientras aquí nosotros seguiremos escuchando el regalo de tu voz, yo imagino que tu alma está cantando libre en tu nuevo destino”, concluyó.

Justo como Thalía lo señaló en su post, ambos cantantes coincidieron en 2012, cuando ella colaboró en el disco Viva Duets, un disco grabado con cantantes latinos entre los que se encontraban Marc Anthony, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Chayanne, entre otros grandes artistas. El material fue tan exitoso, que en la entrega de los Premios GRAMMY de 2014 fue nominado como Mejor Álbum de Pop Tradicional.

Otros grandes despiden a Tony Bennett

Chayanne publicó una fotografía con Tony y comentó: “Un grande nunca parte, su arte queda para siempre en el recuerdo. Mis más sentidas condolencias a su familia”.

Gloria Estefan también despidió al querido cantante con un sentido post y una foto del baúl de los recuerdos. “He admirado al incomparable @itstonybennett desde que era niña. Con su voz de terciopelo me hizo añorar a San Francisco cuando ni siquiera podía encontrarla en un mapa y, a través de su vida, ha hecho a nuestro mundo más bello con sus canciones y sus pinturas. Su voz se mantuvo siempre joven, inmaculada, elegante y relevante por más tiempo que cualquier otro cantante que yo conozca”.

En el perfil de Vicente Fernández, que se mantiene activo de forma póstuma, se compartió una imagen en blanco y negro de los dos intérpretes. “En paz descanse Tony Bennett 1926 - 2023. Un gran artista que compartió y disfrutó de cantar con Vicente Fernández durante su gran trayectoria”, se lee junto a la postal.

