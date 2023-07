Tras su boda de ensueño, Tamara Falcó comparte las primeras imágenes de su luna de miel

El pasado 8 de julioTamara Falcó e Iñigo Onieva se convirtieron en marido y mujer en una boda de ensueño celebrada en la finca El Rincón, en España. Tras esta celebración, a la que nuestra revista hermana ¡HOLA! España, los nuevos esposos tomaron un avión desde Madrid para dar inicio a su romántica luna de miel, ¿el destino? Sudáfrica. Ilusionada con esta nueva etapa en su vida, la socialité ha compartido un vistazo de su primer viaje de casada.

“El comienzo de un viaje tan dulce como la miel y de tanta belleza como la luna”, escribió la hermana menor de Enrique Iglesias en su cuenta de Instagram al publicar algunas postales de esta aventura, con las cuales ha resumido los primeros días de su estancia en Ciudad del Cabo. En su publicación indicó que se encontraba en el Belmond Mount Nelson Hotel, un hotel de cinco estrellas ubicado en la capital sudafricana.

©@tamara_falco



Los recién casados están paseando su amor por Sudáfrica

Estas imágenes Tamara ha dejado ver el lado aventurero tanto de ella como de su esposo. Y es que en vez de quedarse en el hotel a relajarse han optado por un paseo en barco. En una de las fotos se ve a la española disfrutando del paisaje eso sí, muy bien abrigada: con pantalones negros de cuero, botas de ante marrones, sudadera, gorro, bufanda y guantes.

La socialiaté compartió también una foto de Iñigo, quien también salió con ropa cómoda y abrigadora: jeans, sudadera negra y chaqueta de ante estilo bomber. El recién casado posó sonriente en el borde la embarcación dejando ver el mar y las rocas a sus espaldas.

©@tamara_falco



Tamara ha mostrado lo bien que la está pasando

Además de mostrar una bella panorámica en Ciudad del Cabo, Tamara mostró el lindo gesto que tuvieron los administradores del hotel al darle la bienvenida a ella y a su esposo por medio de una tarjeta escrita a mano. La celebridad española también compartió un poco de la deliciosa gastronomía que ha degustado en este viaje.

©@tamara_falco



La socialité a mostrado algunos vistazos desde Ciudad del Cabo

Una idílica boda con una notoria ausencia

La boda de Tamara e Iñigo reunió a una larga lista de personalidades, entre ellas, por supuesto, la familia de los novios. La socialité Isabel Preysler estuvo en primera fila para atestiguar el ‘sí, acepto’ de su hija, a quien también acompañaron sus hermanos, salvo el más famoso: Enrique Iglesias.

“Ya hablé con él, me contó que no le gustan estos encuentros sociales... Le dije que no era algo social y que viniera a la misa y, si quería, que se fuera después”, contó la socialité a ¡HOLA! España. “Para mí, este día es mucho más...Es un Sacramento. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestras heridas, nuestras situaciones”, agregó. “No entendí sus motivos, pero lo respeto”, dijo.

