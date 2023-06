Héctor Sandarti admite sobre su mamá y su enfermedad: ‘Puedo decir que la perdí hace muchos años’

La carrera de Héctor Sandarti en la televisión lo llevó a cruzar las fronteras de Guatemala, pero sin importar donde tenga su residencia, siempre regresa a su tierra nata, pues tiene muy buenas razones para hacerlo: su familia, en especial, su madre. La señora Gertie Duarte, quien en unos meses cumplirá 90 años, fue diagnostica hace tiempo con un tipo de demencia, razón por la que ha ido perdiendo la memoria y sus capacidades mentales. El presentador se ha sincerado sobre lo duro que ha resultado sobrellevar la enfermedad de su mamá, pues ha admitido que en ciertos aspectos es que si ya la hubiera perdido.

©@hectorsandarti



Héctor no suelta la mano de su mamá

“Fue diagnosticada hace diez años, más o menos, con demencia vascular. Es una enfermedad mental donde, obviamente, va perdiendo la memoria, sus capacidades mentales”, compartió Héctor en entrevista con el programa mexicano Ventaneando (TV Azteca). “Ahorita, realmente, sus momentos de lucidez son contados. Pero realmente ella está más conectada ahorita con sus recuerdos”, comentó.

Conmovido, Sandarti contó cómo fue su último encuentro con ella en Guatemala. “Veo que lo que está platicando tiene que ver más con el presente y la vi cantando. Entonces, me le acerco al oído donde mejor escucha y le digo: ‘Gertie ¿cómo estás? Soy Héctor, tu hijo, vine a visitarte’”, relató. “Le cambia la expresión, sonríe y dice: ‘¡Ay qué alegre!’, es una expresión muy guatemalteca”, recordó.

“En ese momento dije: ‘¡Wow! Se abrió esa pequeña ventanita’. Obviamente, le dije cuánto le amaba, le dije lo importante que ella era para mí”, narró con un nudo en la garganta. “Fueron segundos, pero que para mí significaba una eternidad. El saber, solamente tener la certeza que me estaba escuchando, sabiendo que yo era Héctor, su hijo, ¡wow! Es una cosa que no tuvo precio”.

©@hectorsandarti



Héctor atesora cada momento con Gertie

En cierto modo, la madre que conoció ya no está

“Sinceramente, te puedo decir que yo a mi madre la perdí hace muchos años”, expresó el conductor. “Las conversaciones con ella, los consejos que me daba, sus puntos de vista, tengo más cinco o seis años que ya nos los recibo. Entonces, realmente, me he ido despidiendo de mi madre de a poco”, confesó.

Ante la dura situación que le ha tocado vivir, Héctor compartió un consejo a todos aquellos que aún tienen a sus papás consigo. “Aprovechen a sus padres cuando están en vida y cuando están conscientes. Ese abrazo, ese beso, ese te quiero que te estás guardando para un día especial, todos los días tienen que ser especiales”, comentó.

