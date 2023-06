Salma Hayek revela su ingenioso truco para cubrir sus canas sin teñirse el pelo

Algo que caracteriza a Salma Hayek además de su talento, belleza y simpatía, es su personalidad abierta y sin poses. La actriz no teme mostrarse sin filtros en redes sociales, pues está orgullosas de sus años. Apenas la semana pasada compartió en sus redes sociales una foto en la que, de lo más espontánea mostraba sus arrugas y canas tras levantarse. Sin embargo, hay ocasiones en las que esta guapa mexicana gusta de echar mano de ciertos trucos de belleza para cubrir fácilmente los mechones grises, y para suerte de sus fans, ha revelado uno de ellos.

©@salmahayek



La actriz lució guapísima en la proyección de su capítulo de ‘Black Mirror’

Salma asistió a una proyección en Nueva York del episodio Joan is Awful, de la sexta temporada de la serie Black Mirror (Netflix), la cual se estrena este 15 de junio. La actriz lució guapísima con un vestido negro y rosa de lentejuelas, a juego con unas plataformas satinadas. A su paso por la alfombra fue cuestionada por la prensa sobre diversos temas, incluidos sus secretos de belleza.

Cuestionada por una reportera de Telemundo, la intérprete de 56 años reveló qué hace para cubrir sus canas de manera fácil y rápida, y sin necesidad de ir al salón a teñirse el pelo. “Cuando me pongo el rímel, también me pongo el rímel en las canas”, explicó. “(Ahora) no se me nota, pero me baño y vuelven a salir”, comentó.

Salma Hayek confiesa cómo lidia con las canas de su cabellera. pic.twitter.com/UJv8KVMreX — hoy Día (@hoydia) June 15, 2023

En la entrevista, la actriz aseguró estar muy feliz y disfrutar la etapa que vive actualmente. “Y también disfruto el ingenio de cómo te las arreglas para taparte las canas, sin tener que pintarte el pelo, porque híjole, cómo da flojera”, admitió.

©GettyImages



La actriz está orgullosa de sus años y su belleza natural

Otros de sus secretos de belleza

En 2015, la actriz mexicana reveló uno de sus mayores secretos para conservar una piel sana y hermosa. “Uso un ingrediente llamado tepezcohuite que se utiliza en México para víctimas de quemaduras, ya que se regenera por completo la piel, y no hay nadie en los Estados Unidos que está utilizando este ingrediente, excepto ‘nosotros’”, comentó entonces en entrevista para la edición estadounidense de la revista Elle.

Al decir “nosotros”, Salma se refirió en aquel momento a la línea del cuidado de la piel llamada Nuance que ella misma fundó tomando los conocimientos de su abuela, María Luisa López. “Ella era una alquimista, podía mezclar conocimientos en materia de belleza con tradiciones históricas para crear sus propias cremas y tratamientos, en la cocina”, contaba años atrás a The New York Times.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.