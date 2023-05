Salma Hayek revela el secreto detrás de su feliz matrimonio con Francois-Henri Pinault

Han pasado poco más de 14 años desde que Salma Hayek y Francois-Henri Pinault se convirtieron en marido y mujer, sellando una historia de amor de la que ya había nacido una hija, Valentina Paloma. El tiempo ha pasado, y la pareja sigue igual de enamorada, aunque con un matrimonio cada vez más sólido. Seguramente muchos se han preguntado cómo han logrado la actriz y el empresario tener una relación tan plena, y más cuando ambos llevan vidas muy ajetreados. La guapa mexicana lo acaba de revelar, y ha dejado claro que la libertad y la independencia son clave para una vida conyugal feliz.

Tras más de 14 años de matrimonio, siguen igual de enamorados

En una entrevista para la revista francesa Madame Figaro, Salma habló sobre su relación con François-Henri, la cual inició tres años antes de que celebraran su boda. “Esperé mucho tiempo antes de casarme, incluso fui recalcitrante ante la idea, porque no soporto sentirme enjaulada”, confesó. La estrella de Frida y el magnate se casaron por el civil el 14de febrero de 2009, y un par de meses después, el 26 de abril, celebraron su boda religiosa.

“En mi pareja me siento libre. En ningún momento Francois me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. El pilar de nuestra relación es el respeto”, aseguró la actriz de 56 años. “Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”, compartió.

Salma citó a un poeta libanés para explicar cuán importante que ha sido para ella defender su individualidad. “Khalil Gibran escribe: ‘Dios dijo ‘ama a tu enemigo’. Le obedecí y me amé a mí mismo’. Esto quiere decir que ante todo hay que conseguir ser fuerte individualmente y, para ello, es necesario un trabajo sobre uno mismo. La capacidad de compartir viene sólo después”, expresó.

Francois ha dejado ver la gran admiración que siente por su esposa

De hecho, la actriz dijo que precisamente la idea de ser fuerte por uno mismo es algo que quise inculcarle a Valentina, quien tiene 15 años. “Eso es lo que quiero enseñarle a mi hija. Gran parte de nuestra energía también se dirige a nuestros hijos. Queremos que contribuyan a un mundo mejor”, dijo.

Salma se resistía a casarse

Aunque en hoy en día Salma y François-Henri tienen un matrimonio muy feliz, lo cierto es que la actriz tenía muchas reservas sobre dar este paso, pues pensaba que tras casarse, su relación con el empresario iba a cambiar. Por ello, la familia de Hayek tuvo que intervenir para que finalmente ella pudiera darse el sí con Pinault.

“Simplemente me llevaron a la corte”, dijo la actriz en una entrevista con Glamour en febrero, señalando que fue llevada a engaños a su propia boda. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, admitió. “Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención”, recordó. Sin embargo, ese ‘empujoncito’ fue lo mejor que pudo haber pasado, pues ahora ella tiene una linda familia con François-Henri.

La complicidad que une a la pareja es innegable

