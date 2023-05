Salma Hayek se pone romántica al felicitar a su esposo Francois-Henri Pinault

Han pasado unos 17 años desde que los caminos de Salma Hayek y Francois-Henri Pinault se cruzaron por primera vez, iniciando una hermosa historia de amor. La actriz mexicana y el empresario francés se convirtieron en una de las parejas más sólidas, y sin importar el paso del tiempo, ellos siguen igual de enamorados que al principio. Así lo ha demostrado la intérprete en el reciente cumpleaños de su marido, pues le ha dedicado la más romántica felicitación.

©@salmahayek



Salma compartió esta linda postal junto a su esposo

Luego de unos días llenos de glamour en el famoso Festival de Cannes, Salma ha querido celebrar a su marido por medio de una sentida dedicatoria en redes sociales. “Feliz cumpleaños mi amor, eres mi sol, mi calor, mi luz, mi fuerza, mi alegría, mi amor”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Junto a estas dulces palabras la mexicana agregó una foto reciente de ambos, tomada el pasado 21 de mayo previo al evento ‘Kering Women in Motion Award’, celebrado en el marco del famoso festival de cine en el riviera francesa. En la imagen se veía a Salma muy guapa en un vestido negro de lentejuelas de Balenciaga tocando tiernamente la mejilla de su esposo, quien esbozaba una linda sonrisa.

©GettyImages



La mexicana y su marido en el evento ‘Kering Women in Motion Award’

El pasado 20 de mayo la actriz desfiló por la alfombra roja previo a la proyección de la cinta Killers Of The Flower Moon acompañada de Francois-Henri, derrochando no solo elegancia y glamour a su paso, sino también amor y complicidad, El magnate francés, presidente del conglomerado de marcas de lujo Kering, ha dejado ver en esta y otras ocasiones el orgullo y admiración que siente por su bella y talentosa esposa.

©GettyImages



Salma y Francois-Henri en la red carpet de ‘Killers Of The Flower Moon’

Salma ha defendido la genuinidad de su matrimonio

Hace un par de años, durante su participación en el podcast Armchair Expert, Salma habló con Dax Sherpard de los prejuicios que enfrentó por su relación con Francois-Henri Pinault. “Cuando me casé con él, todo el mundo dijo: ‘Oh, es un matrimonio arreglado, ella se casó con él por dinero”, confesó entonces la mexicana. Pese a estas duras afirmaciones, ella logró hacer que no la afecten. “Ni siquiera me ofendo; sólo digo: Sí, lo que sea”, dijo.

“Piensen lo que quieran, 15 años juntos y estamos muy enamorados”, aseguraba entonces la actriz. Y aunque ella ha preferido no hacer caso a los comentarios, sí señaló en aquel momento que los consideraba de cierta forma discriminatorios hacia los hombres adinerados. “Inmediatamente se piensa que porque alguien es rico puede que no sea una buena persona... Y yo tenía esta idea. Era lo último que quería, no era mi tipo en absoluto. Y entré con las ideas preconcebidas y él las desvaneció todas”, aseguró.

“Mi hombre termina el trabajo, no importa lo difícil que haya sido, y créanme, tiene muchas responsabilidades, siempre llega con una gran sonrisa en el rostro, feliz de estar en casa, feliz de vernos a mí y a los niños, hacernos reír. Cuando nos vamos de vacaciones, se apaga por completo, está en el momento. Así que no es solo un insulto para mí, no soy yo la única que está siendo juzgado. ‘Oh, ella es actriz, va por el dinero’. No pueden ni imaginar la alegría que es ese ser humano”, dijo entonces.

©GettyImages



Salma Hayek ha defendido su matrimonio con el magnate francés

