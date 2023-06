Greeicy se sincera sobre la maternidad y su carrera: ‘La culpa no te suelta’

Hace poco más de un año, en abril de 2022, Greeicy Rendón debutó en la maternidad de la mano de Mike Bahíacon el nacimiento de su pequeño Kai. Desde entonces, la cantante colombiana ha compartido uno que otro vistazo de esta nueva faceta de su vida, eso sí, procurando proteger en lo posible la privacidad de su pequeño. Si bien ella es muy feliz como mamá, este papel ha traído consigo también algunos sentimientos de culpa, pues debido a su carrera, la intérprete no ha podido estar todo el tiempo al lado de su retoño.

©@greeicy



Greeicy procura proteger la privacidad de su hijo Kai

Greeicy se sinceró sobre este tema en una original entrevista que se hizo a sí misma por medio de su alter ego llamado Yeliana, quien a su vez es la protagonista de su nuevo proyecto audiovisual que tiene este mismo nombre. En la charla, Greeicy se sienta frente a este personaje, quien es una mujer que lidia con los obstáculos de ser madre soltera. La cantante se abrió por completo para hablar precisamente de su experiencia en la maternidad, y confesó que si bien su situación es privilegiada al lado de la que muchas mujeres viven, las cosas para ella tampoco son completamente color de rosa.

©@greeicy



Greeicy entrevistando a Yeliana, su alter ego

“Hay mamás que son solteras, que viven al día, que no tienen un trabajo estable, que no pueden compartir el tiempo con sus hijos. Y otras, como yo, que no hemos vivido infidelidades o una situación dramática, pero te juro que todas, absolutamente todas, tenemos desafíos diferentes, situaciones que nos ponen en jaque y hasta nuestra propia mente nos pone en contra”, comentó.

“Y de dónde saco yo fuerza? De mirar a mi hijo a los ojos”, confesó. A ese observador constante que se fija cada segundo en qué hago, cómo lo hago, a mí eso me llena de fuerza”, comentó. La maternidad es increíble, llena de cosas maravillosas, de muchos miedos, de muchas preguntas sin respuestas, de muchas respuestas a preguntas que yo ni siquiera me había hecho”, agregó.

Cómo cambió su perspectiva en la vida

“Si no hubiera sido por esta nueva realidad, yo hubiera seguido en mi camino de música, de creatividad, buscando la carrera ‘perfecta’ y la vida me dijo ‘no’.”, dijo refiriéndose a su embarazo. “Ahí llegó definitivamente toda la inspiración y la fuerza que siempre estuvieron ahí”, contó.

©@greeicy



Kai nació en abril de 2022

Greeicy también habló de cómo el dividir su tiempo entre su carrera en la música y la maternidad le ha generado cierto sentimiento de culpa, pues en ocasiones tiene que dejar a su hijo para trabajar en sus proyectos profesionales. “Es increíble cómo te culpas tantas veces por no estar ahí, exclusivamente para tu hijo”, admitió.

“Yo siento que es un sentimiento natural que viene del ADN. Yo muchas veces me he sentido mal por levantarme y decir quiero tiempo para mí o porque mis compromisos me lo exigen. Pero es impresionante cómo la culpa no te suelta”, confesó.