El segundo bebé de Kylie Jenner y Travis Scott vino al mundo el 2 de febrero, un día después del cuarto cumpleaños de su hermanita mayor Stormi. Días después de su nacimiento, la empresaria reveló que su hijo se llamaba Wolf. Sin embargo, al mes siguiente anunció en su Instagram que el pequeño ya no se llamaba así. “Realmente no sentíamos que fuera él”, explicó. Tiempo después se refirió a su nene simplemente cariñosamente como ‘Coconut’, y hasta ahora no ha revelado cuál fue finalmente su nombre.

Lo que es un hecho es que la joven magnate ha querido que su hijo menor lleve una vida mucho más alejada del ojo público que su hermanita, pues han sido contadas sus apariciones en redes sociales, además de que Kylie ha sido cuidadosa de no mostrar su rostro.