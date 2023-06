La hija de Raúl de Molina disfruta de sus padres en un merecido viaje a Grecia, tras su graduación

Raúl de Molina y su familia disfrutan de unas merecidas vacaciones en Grecia, luego de vivir un cúmulo de emociones por la graduación de su única hija Mia. El presentador ha usado sus redes sociales para dar un vistazo de los apacibles días en Atenas, la capital griega. Este viaje es el primero que el conductor de El Gordo y la Flaca comparte con su hija después de mucho tiempo; pues recordemos que la joven estudiaba la universidad en Washington D.C. y estaba enfocada en sus estudios así como en su vida de joven adulto.

©@rauldemolina



Raúl de Molina con su esposa e hija

A través de sus redes sociales, el presentador ha compartido algunas fotos y videos de sus días en familia, en los que ha disfrutado al máximo del tiempo al lado de su esposa Mily De Molina y la hija de ambos, Mia.

‘Rauli’ compartió un video en el que aparece en una gran piscina con vistas al Golfo Sarónico, con unos pájaros que parecen ser gaviotas. Decenas de ellos están posados en la piscina, mientras el presentador se deja ver maravillado por los inesperados visitantes. “Que bien se pasa en Grecia”, escribió el presentador en sus redes junto al divertido video.

Además de compartir este curioso video, Raúl también ha publicado algunas de sus cenas en familia, donde ha tenido oportunidad de reconectar con su hija, quien tiene casi cinco años viviendo en la capital de Estados Unidos, donde estudió la licenciatura en Negocios Internacionales en la American University.

¿Nuevos horizontes a la vista?

A mediados del pasado mayo, Raúl compartió su emoción por la graduación universitaria de su hija Mia. El presentador de Univision viajó con su esposa a Washington D.C. para acompañar a la jovencita en su día especial. A través de sus redes, ‘Rauli’ compartió un video en el que lucía realmente emocionado por los logros de su hija, quien lo ha llenado de satisfacciones al ser una estudiante ejemplar.

Puede ser que, tras la culminación de los estudios de su hija, Raúl cumpla uno de sus más grandes sueños. En 2019, durante una entrevista con HOLA! USA, comentó que dejó en pausa la compra de una casa en Hawái, paraíso en el Pacífico que es su lugar favorito en el mundo. En ese entonces, contó que dejó pasar la oportunidad de adquirir la propiedad porque le dio prioridad a la eduación de su hija, así como a su departamento en Miami.

“Lo que hice fue mudarme de Key Biscayne a Brickell y no comprarme la casa en Hawái. Ya no tengo dinero para comprármelo, mi hija está en la universidad ahora y con lo que gasta no sé lo que voy a hacer, no me puedo retirar“, declaró hace cuatro años. ¿Será que al fin logre su sueño de comprar una casa en Hawái?

