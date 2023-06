Jessica Carrillo explica su comentada caída en televisión: ‘Un tropezón le puede pasar cualquiera’

Jessica Carrillo vivió uno de esos momentos a cuadro que podrían ser la pesadilla de cualquiera... Justo al terminar una emisión más de Al Rojo Vivo (Telemundo), la presentadora sufrió un tropiezo, el cual fue captado por las cámaras. La periodista alcanzó a meter las manos y sufrió un ligero golpe en la rodilla, pero sí que se llevó un buen susto. Su compañera, Lourdes Stephen, quien estaba a su lado despidiendo el show, se acercó a socorrerla para ayudarla a ponerse en pie.

Luego del resbalón, que fue visto en televisión nacional, la propia Jessica usó sus redes sociales para explicar cómo se dio su caída, además de explicar que se encontraba bien, salvo un ligero dolor en la rodilla. “Un tropezón le puede pasar cualquiera...”, dijo la presentadora. “Justo al finalizar el show se me atoró el pie en el pantalón ancho que llevaba y como que no pude dar el siguiente paso y azoté como res (risas)”.

©@jessica_carrillo



Jessica Carrillo comentó que su pie se atoró con el pantalón de pata ancha que llevaba

La conductora de televisión se tomó con mucha gracia este momento y comentó que la caída no dejó ningín daño en ella. “Afortunadamente estoy súper bien. Alcancé a meter las manos, eso me amortiguó el golpe, me pegué un poquito en la rodilla, pero traigo hielo”, explicó.

“¡Cómo me reí! Nada más vi el zapato volar. Gracias a todos por sus mensajes”, añadió Jessica, quien dejó más tranquilos a sus seguidores tras el resbalón sufrido en el foro de Al Rojo Vivo.

Solidaridad, ante todo

Lourdes Stephen, quien fue testigo del suceso, comentó su video: “¡Rubia linda, qué angustia sentí cuando me di cuenta de lo que te había pasado! Lo más importante gracias a Dios es que estás bien. Eres una campeona, hasta para caerte”.

Giselle Blondet se sumó a los mensajes positivos para Jessica Carrillo. “Estás bien y eso me alegra. Me siento muy identificada pues me ha pasado varias veces en vivo como a ti. Lo tomaste con muy buen humor. Te mando un beso gigante”.

Carlos Adyan, Quique Usales, Penélope Menchaca, Azucena Cierco, Stephanie Himonidis, Nicole Suárez, entre otras celebridades y colegas del medio le mostraron su cariño a Jessica en este curioso momento que vivió en la televisión, que por suerte no pasó a mayores.

Vídeo Relacionado: Timotheé Chalamet se convierte en la nueva imagen de Chanel Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.