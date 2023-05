Carlos Vives explica su comentado ‘like’ a la foto de Piqué y Clara Chía

Es muy sabido que a Carlos Vives y Shakiralos une algo más que el amor a la música y a su Colombia natal, y se trata de un fuerte lazo de amistad. Estos cantantes, que en 2017 colaboraron en el éxito La Bicicleta, son muy buenos amigos, tal como ellos mismos lo han reconocido en más de una ocasión. Fue por ello que llamó especialmente la atención el que hace unos días diera like desde su cuenta de Instagram a una foto que Gerard Piqué publicó junto a Clara Chía. Los señalamientos no se hicieron esperar, pero el cantante de vallenato por fin ha explicado lo que realmente sucedió.

Carlos y Shakira son amigos desde hace años

Carlos fue cuestionado sobre este movimiento en redes sociales, el cual le valió todo tipo de comentarios, incluidos algunos que lo tacharon de ‘traidor’ hacia su amiga ‘Shaki’. En entrevista con el programa peruano América Hoy (América Televisión), el cantante aseguró que nunca fue su intención dar ‘me gusta’ a la foto de Piqué y su novia, sino que fue alguna persona del equipo de trabajo quien lo hizo por error sin que él se diera por enterado.

Piqué publicó esta foto el pasado 20 de mayo

“Se dijo que dejaste un ‘like’ en la foto de Piqué y Clara Chía. ¿Eso es verdad?”, preguntó la conductora Ethel Pozo. “No, no no, tengo gente que trabaja para eso, ¿cómo hacen para estar en esto?, yo no tengo tiempo”, dijo en la charla.

“Pero no, eso fue un accidente de oficina según lo que me comentaron, porque cuando a mí me comentaron ‘mira que dijiste esto’, yo dije alguien que estaba manejando, de las personas que manejan las cosas y que tienen que revisar, me imagino, cosas ¡pin! (dieron like) y ya me metieron en un lío”, explicó.

Vives comentó que no entiende toda la polémica que generó este like el cual fue borrado más tarde, pues e su opinión deberían tener más trascendencia los mensajes que comparte a través de su música y no una publicación o reacción en redes sociales.

“Pero yo digo, en los últimos años tengo mis mensajes tan importantes para mí, pero me equivoco en like con Shakira y ya esa vaina es increíble. Eso es así, lástima eso es lo que hay”, expresó.

El lindo mensaje que Shakira le dedicó a su amigo

El pasado mes de abril, la misma noche que Carlos fue reconocido por su legado en los por su legado en los Latin American Music Awards, Shakira le dedicó un emotivo mensaje. “Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y más extraordinario aún tu corazón de amigo fiel”, escribió entonces la intérprete.

“Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia, no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos”, continuó la cantante. “Nos has recordado todo lo que valemos, lo que sentimos y cuánto y con qué fuerza llegamos a amar”, expresaba entonces la colombiana.

Shakira y Vives colaboraron en 2017 en el tema ‘La Bicileta’

