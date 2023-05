¿Sabía Piqué de la colaboración de sus hijos con Shakira en ‘Acróstico’?

El pasado 15 de mayo Shakira lanzó el video oficial de su tema Acróstico, del cual ya había compartido antes una tierna versión animada. Si la canción en sí misma resultaba completamente conmovedora por su mensaje de amor a sus hijos, cuando se reveló la participación de Milan y Sasharesultó aún más entrañable. Los niños se sentaron al piano con su mamá y cantaron parte del tema que ella les dedicó. Tras el éxito que ha tenido esta colaboración, han surgido dudas respecto si Gerard Piqué, padre de los pequeños, estaba enterado de su participación; algunos reportes indican que no.

Shakira reveló que sus hijos le pidieron colaborar con ella

“Lo que más me sorprende de todo esto, es que si tus hijos aparecieran en un lugar, tendrías que pedirle permiso al otro progenitor. Y lo más sorprendente de este tema es que Gerard Piqué ha conocido que sus hijos participan en este videoclip, cuando el videoclip ha visto la luz”, señaló la periodista Laura Vázquez (una de las famosas Mamarazzis) en el programa español Y Ahora Sonsoles (Antena3).

“Él no lo sabía, ni se le había pedido permiso, ni autorización y ni sus hijos, parece ser, que tampoco se lo habían dicho”, explicó Vázquez, quien anteriormente ya ha acertado en su podcast al revelar detalles sobre los planes de Piqué, como de su reciente viaje a Miami.

Se ha reportado que Piqué no estaba enterado de la participación de sus hijos en ‘Acróstico’

“Si Piqué está disgustado o no. No lo sé. Pero su entorno más cercano nos asegura que no sabía absolutamente nada de que sus hijos fueran a estar en este videoclip”, agregó la periodista, dejando ver que tuvo comunicación con fuentes cercanas al exfutbolista.

Además de mostrar el innegable talento musical de Milan y Sasha, el video de Acróstico hace numerosas referencias a la mudanza que los niños y su mamá hicieron al dejar Barcelona para instalarse en Miami. Cajas, ropa y juguetes empacados, muebles vacíos y luces apagándose, son algunos de los detalles en el video.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte”, reveló Shakira sobre la colaboración de sus niños. “La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro”.

¿Los papeles se invierten?

El pasado mes de enero Milan apareció en un evento de Twitch organizado por Piqué y su amigo Ibai Llanos, situación que se supo, no fue del agrado de la colombiana. “Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un evento de contenido adulto”, apuntó un comunicado enviado al diario El País desde la oficina de comunicación de Shakira.

