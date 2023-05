¿Piensa cobrar venganza? Piqué habla de hacer su propia sesión con Bizarrap

En enero, Shakira rompió todos los récords con el lanzamiento de uno de sus temas más esperados, Bzrp Music Sessions, Vol. 53, el cual grabó en colaboración con Bizarrap. Si en Te Felicito y Monotonía, se apreciaban ciertas referencias a su fallida relación con Gerard Piqué, en esta canción no escatimó, y se fue con todo no solo contra su ex, sino también contra su novia Clara Chía e incluso contra los padres del exfutbolista. Los meses han pasado, y los coros de este éxito musical aún persiguen al español, quien ahora ha hablado de la posibilidad de grabar su propia sesión con el músico argentino.

©@shakira



Shakira y Bizarrap rompieron todos los récords

Los amigos de Piqué, el streamer Ibai Llanos, y el exfutbolista Sergio ‘Kun’ Agüero no dejan de recordarle la famosa canción de Shakira. Y aunque en un inicio Gerard tomó una posición más serie, con el tiempo se ha ido relajando respecto a las constantes bromas de sus compañeros, tanto que incluso se ha unido a ellos al hablar del tema.

Eso sucedió recientemente, durante una transmisión en vivo en la que Piqué e Ibai hablaban del evento La Velada del Año III, el cual ambos organizan, y en la cual se sabe han invitado al cantante español Quevedo, quien se dio a conocer internacionalmente gracias justamente a una colaboración con Bizarrap. Fue entonces cuando surgió un comentario del exftbolista español mencionando, aparentemente en tono irónico, la posibilidad de hacer una sesión con Bizarrap.

“Una sesión con Bizarrap tuya sería lamentable”, opinó Llanos. Sin embargo, Piqué insistió en que si se diera el caso, su colaboración sería algo memorable. “Si algún día se hace una sesión con Bizarrap conmigo no sería un chupito, sería algo grande de verdad. Sería que estamos hablando de una botella de 5 litros o 10 litros de algo potente, entiendes, un chupito me parece poco”, expresó.

©GettyImages



Piqué fue muy reservado al hablar de las canciones de su ex

Sus primeras reacciones al lanzamiento de su ex

“Perdón que te sal-PIQUE”, “CLARA-mente”, “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, fueron algunas de las frases más populares de la exitosa colaboración de ‘Shaki’ con Bizarrap, las cuales persiguieron a Piqué a todos lados durante meses, situación que no parecía causarle nada de gracia.

En marzo, el exfutbolista expresó su opinión al respecto, en entrevista con el programa de radio catalán El Món a Rac1. “Obviamente, la he escuchado (la canción), pero no quiero hablar del tema porque no toca”, expresó. “Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de intentar proteger a nuestros hijos. Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema, ya que creo que al final lo único que importa es que mis hijos estén bien”, explicó.

