Seis años después de su salida, William Valdés regresa a ‘Despierta América’

En 2017 William Valdés se despidió de Despierta América(Univision) luego de tres años. Su salida del matutino se vio envuelta de cierto revuelo, y tiempo después el mismo conductor cubano admitió sus errores al respecto. Tras el revuelo, el exintegrante de CD9 se sumó en 2019 al matutino estrella de Televisa, Hoy, pero su estancia fue breve, ya que al año siguiente se integró a Venga la Alegría (TV Azteca). Aunque el presentador se veía feliz junto a sus compañeros, en octubre del año pasado salió de la emisión. Ahora, tras unos meses sin un proyecto televisivo, William ha regresado al programa que marcó su carrera en los matutinos.

William estuvo feliz compartiendo con Jessica en la conducción

“Hoy nos acompaña @williamvaldes conmemorando el Día de los Caídos junto a @jessivaleri”, se indicó en las redes sociales de Despierta América la mañana este 29 de mayo al compartir una selfie de los dos conductores.

Por su parte, William había compartido desde ayer en sus historias de Instagram los comentarios de un par de seguidores que se decían emocionado por verlo de nuevo en el matutino. “Les tengo una invitación muy especial, pónganle ya a Despierta América por Univision. Estamos transmitiendo desde South Beach en este Memorial Day, entonces pónganle a Despierta América que va a estar buena la cosas”, expresó después en un breve video.

Ataviado en un look muy playero, William acompañó a Jessica Rodríguez en la conducción de varios segmentos, entre ellos uno el que hablaron con la colaboradora Julia Alzate sobre gadgets novedosos para refrescarse en verano junto a la mascota. También compartió con una experta en fitness que habló de rutinas de ejercicio.

Tras esta oportunidad, el cubano se dijo muy agradecido. “Hoy fue muy lindo. Gracias @despiertamerica por la invitación al show de hoy, me la pasé increíble. Gracias @jessivaleri por tu calidez, eres una pro y estoy muy orgulloso de ti”, escribió.

“@luzmadoria sabes que esto significa el mundo para mí. Gracias, gracias ❤️”, agregó en su publicación, etiquetando a la productora ejecutiva de Despierta América, quien no tardó en reaccionar a la mención. “Quedó muy buenoooooo”, comentó Luz María. Sin embargo. hasta ahora no se ha anunciado algún cambio oficial en la planilla del matutino, por lo que la participación de William bien pudo haber sido solo eventual.

William ha admitido haber cometido errores en su carrera en el pasado

Cuando pidió disculpas en ‘Despierta América’

En febrero del año pasado, William ya había pisado de nueva cuenta el foro de Despierta América, y en aquella ocasión lo hizo con mucha madurez y humildad para reconocer sus errores del pasado. “Creo que lo más importante en la vida es ser agradecido. Cuando yo entré aquí, estuve agradecido los primeros meses y después se me fue la cabeza”, admitió entonces durante una visita al programa para un proyecto como cantante.

“Les pido una disculpa a ustedes... porque no fui el mejor compañero, no fui la mejor persona. Se me fue la cabeza, me creía que lo merecía todo”, agregó. Tiempo atrás, había confesado que cayó en el mundo de las adicciones, y que su trabajo en el matutino se vio comprometido por problemas de actitud con sus compañeros.

