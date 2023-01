Vanessa Lyon defiende a Carlos Calderón tras su salida de ‘Despierta América’

Esta semana, en la transmisión de Despierta América hizo falta la presencia de Carlos Calderón. El miércoles por la tarde, el presentador mexicano no sólo agradecía la oportunidad a Univision sino que mencionaba a sus compañeros quienes no hicieron eco a sus palabras ni lo mencionaron en el programa con una cálida despedida como pudo haber sucedido con otros hosts. Al respecto, su pareja, Vanessa Lyon, alzó la voz.

En sus historias de Instagram, la actriz respondió a los comentarios que recibió de parte del público luego de esta decisión de sacar a Carlos del matutino. “Eso que escribieron sobre ‘el menos comprometido con el show y sus compañeros’ es una mentira y fue escrito con malicia y con agendita escondida”, aseguró después de leer la publicación en La Opinión sobre la salida del padre de su hijo, León.

En cuanto a la despedida de Carlos, agregó: “Los compañeros de Carlos lo quieres mucho ¡y me consta! Como también me consta que estuvo 1000% en Despierta América”. Vanessa, sin señalar a alguien en particular de los excompañeros del foro de Calderón, continuó: “A mí me da la impresión que les prohibieron interactuar en redes”, y destacó que no se trataba de los altos mandos de la cadena.

En otra de sus historias, continuó: Ojalá pudiera hablar más, pero no puedo. Fatal, de mal gusto cómo se manejó. Pero esto NO fue por órdenes de arriba del canal. Eso sí te aseguro”.

El adiós de Carlos Calderón

La salida de Carlos Calderón fue una sorpresa para todos, incluso para él, pues esperaba que este enero, cuando vencía su contrato, lo renovaran como en los años anteriores. “Gracias por haberme dejado despertar a América por tantos años”, publicó en un mensaje en sus redes sociales en el que etiquetó a la cadena, el programa y sus compañeros del foro, entre ellos Karla Martínez, Francisca, Raúl González, Jomari Goyso y Alan Tacher.

“Extrañaré mucho cantar por las mañanas nuestro himno ‘Con Despierta América se despierta bueno señores…’ Ha sido un honor y un privilegio hacerlo en una empresa que considero mi segundo hogar y de la mano de un equipo al cual extrañaré como se extraña a los buenos amigos y ustedes que son mi segunda familia”, agregó.

Y concluyó: “Hasta que la vida me vuelva a dar una nueva oportunidad de decirles: ‘¡Nos vemos en la tele!’ 📺 Por ahora, quedamos conectados. #MuchasGracias ❤️”.