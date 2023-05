La joven actriz mexicana acaparó todas las miradas con su derroche de belleza y glamour. Renata acudió a premier de la cinta The Old Oak (Ken Loach) enfundada en un elegante vestido strapless color negro de Armani Privé, con un pronunciado escote V y corte ceñido al cuerpo. Para complementar su look usó una hermosa gargantilla de diamantes de la colección Serpenti de Bulgari.