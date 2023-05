Tina Turner, la icónica ‘reina del rock’, fallece a los 83 años

La música vuelve a estar de luto, esta vez al despedir a una de las grandes: Tina Turner. La cantante, reconocida mundialmente como la “reina del rock”, falleció este miércoles por la madrugada a los 83 años. La triste noticia fue confirmada a través de un comunicado emitido por su representante, mismo que ya ha dado la vuelta al mundo entre reacciones llenas de sorpresa y melancolía.

“Tina Turner, la reina del rock and roll ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad”, explica en el texto. Su representante aseguró que Tina se encontraba en su hogar de Küsnacht, muy cerca de Zúrich, en Suiza.

El allegado a la intérprete de What’s Love Got to Do with It y The Best, no dio más detalles de la enfermedad que Tina padecía, dejando que resaltara más su legado que los complicados días finales. “Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, concluye.

El legado de una estrella

Anna Mae Bullock, mejor conocida como Tina Turner, nació en Brownsville, Tennessee, el 26 de noviembre de 1939. Obtuvo su nombre artístico luego de quedar impresionada a los 11 años con Ike Turner y su grupo Kings of the Rhythm. Fue con esa banda, a los 18 años, en la que cantaba por gusto, que debutó como vocalista.

Tina trabajó con artistas como Cher. Como solista, lanzó el tema de Al GreenLet’s Stay Together, seguido por What’s Love Got to Do With It. Por su inigualable voz y la presencia en el escenario que tenía cada vez que se presentaba frente al público o en los programas de televisión; Tina renombrada como la reina del rock. Un legado musical que vive en más de una decena de álbumes de estudio.

La tragedia familiar

A lo largo de su vida, Tina formó una gran familia. Junto a Raymond Hill, a los 18 años tuvo a Craig Raymond Turner. La cantante se casó con Ike Turner, quien adoptó a Craig y juntos tuvieron a su segundo hijo, Ronald Renelle Turner, quien parte de su vida la dedicó a la música y la actuación, incluso apareció en la película autobiográfica de 1993, What’s Love Got To Do With It, escrita por la propia Turner.

En 2018, Craig se quitó la vida en un estudio de grabación en California a los 59 años. Ronald, mejor conocido como Ronnie, falleció en diciembre pasado en San Fernando, California, a los 62 años luego de haber sido diagnosticado con cáncer.

De su relación con Ike, Tina adoptó a dos de los seis hijos del músico, a quienes tuvo con Lorraine Taylor. Ike Turner Jr. siguió los pasos de su padre y ganó un Grammy; mientras que Michael Turner optó por llevar una vida lejos del ojo público.

