Isabel Preysler, mamá de Enrique Iglesias, habla sobre la salud del cantante

La salud de Enrique Iglesias tiene muy preocupados a sus fans luego de que el cantante cancelara su presentación en un festival en la Ciudad de México. A través de un comunicado, explicó: “Tengo neumonía y los médicos me han aconsejado reposo absoluto y prohibido subirme al avión”. Con el paso de los días, Enrique no ha dado más actualizaciones sobre su estado y ha sido su mamá, Isabel Preysler, quien habló al respecto y reveló cómo es que se encuentra.

“Fue un susto, pero afortunadamente ya está en casa”, dijo Isabel ante el contratiempo al que se enfrentó su hijo. Al igual que Enrique, Preysler reiteró lo mucho que le afectó al cantante tener que haber cancelado su presentación. “Mi hijo es muy responsable y para él ha sido un gran disgusto el haber tenido que cancelar el concierto porque es un gran profesional”, aseguró una entrevista concedida al periodista Carlos Pérez.

Por suerte, el también hijo de Julio Iglesias acató las órdenes médicas al pie de la letra y el panorama es bueno. “Se está recuperando, aunque sigue en cama, y confiemos en que en pocos días ya pueda volver a su actividad profesional”, confirmó su mamá.

El pasado 14 de mayo, Enrique Iglesias estaba anunciado como uno de los headliners del festival Tecate Emblema, en el que también se presentaron artistas como Belinda, The Chainsmokers, Robbie Williams, KYGO y Black Eyed Peas; entre otros. El clima en la Ciudad de México presentaba lluvias, y entre la espera, los fans del español se enteraron a último minuto de que no se presentaría. “Estoy francamente triste por lo que significa la cancelación de este ‘show’ en un país que me ha dado tanto”, decía en su comunicado.

Aunque el público se quedó con las ganas de escuchar los mejores éxitos del intérprete de Héroe, los organizadores del festival anunciaron que Danna Paola se presentaría esa misma tarde, además de algunos otros grupos de pop en español que conforman el 90s Pop Tour.

La otra preocupación de Isabel Preysler

Como madre de familia, Isabel Preysler no cesa con las preocupaciones de sus cinco hijos. En casa continúan los preparativos de la boda de su hija, Tamara Falcó, quien hace unos días se enfrentó a un imprevisto cuando la firma Sophie et Voilà decidió que no confeccionaría el vestido de novia que usará el próximo 8 de julio.

Con el tiempo encima, Isabel apoya por completo a Tamara en la elección de un nuevo diseñador que la vista para darse el “sí, acepto” con Íñigo Onieva en El Rincón, la fortaleza del siglo XIX que Tamara heredó de su padre, el fallecido marqués de Griñón, Carlos Falcó.

