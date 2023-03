Isabel Preysler sobre Vargas Llosa: ‘No solo he pasado de página, sino que he cambiado de libro’

Luego de más de siete años juntos,Isabel Preysler y Mario Vargas Llosapusieron punto final a su relación a finales del año pasado. La socialité de origen filipino reveló entonces que se trataba de un decisión definitiva, anticipando que no hablaría más del tema. Sin embargo, lo que la madre de Enrique Iglesias no esperaba, es que tras este anuncio surgieran una serie de situaciones que no sólo la alcanzaron a ella, sino también a sus hijos. Ante esto, Isabel no ha dudado en alzar la voz y expresar enérgica su postura.

©GettyImages



La socialité ya dio vuelta a la página

En entrevista con nuestra revista hermana ¡HOLA! España, a quien reveló en exclusiva la ruptura en diciembre, Isabel ha dejado ver que decidida a mirar hacia delante, y que lo vivido con Vargas Llosa es cosa del pasado. “Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo, no solo he pasado página, sino que he cambiado de libro”, expresó.

La socialité reveló que ha cortado total comunicación con el ganador del Nobel, decisión tomada desde la madurez y con la seguridad de que Mario forma parte de un ciclo de su vida que ya llegó a su fin. “No hemos vuelto a hablar”, ha confesado.

©GettyImages



Isabel y Mario estuvieron juntos por más de siete años

La noticia de la separación de Isabel y Vargas Llosa noticia se vio pronto alcanzada por la polémica, pues se dijo que el relato titulado Los Vientos, escrito por el peruano en 2020, parecía exponer algo de su relación con Preysler. En el texto abordó las relaciones superficiales y señaló a quienes se mueven por la apariencia, el interés, y el dinero. Esto fue tomado por muchos como un ataque hacia su expareja y a su hija Tamara Falcó.

Sin embargo, el escritor negó rotundamente que dicho relato estuviera del alguna forma inspirado en su expareja. “Nunca jamás en la vida se me hubiera ocurrido ridiculizar a Isabel. En esa época yo me llevaba muy bien con ella. Ni siquiera recuerdo cuándo escribí yo esos episodios que han sacado en los periódicos, ¡incluso en Francia, en un artículo de Le Monde!”, dijo el autor de La fiesta del Chivo al diario El Mundo. “Yo estaba muy enamorado de Isabel. Pero digamos, ese mundo no es mi mundo”, agregó.

©GettyImages



Se dijo que Vargas Llosa habría hecho referencua a Isabel y su hija Tamara en un relato

El apoyo de Julio Iglesias a Isabel

En medio de la la polémica en la que la socialité se vio envuelta sin esperarlo, recibió el apoyo de un amor del pasado: su exmarido Julio Iglesias, quien es padre de sus hijos Chábeli, Julio y Enrique. “Isabel es excepcional. Una campeona de verdad. Como madre es ejemplar y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida”, dijo el cantante, con quien Isabel estuvo casado entre 1971 y 1979.

De este modo, Iglesias salió en defensa de su exesposa, quien además fue objeto de acusaciones de parte de Laura Boyer (en una entrevista póstuma), hija de su fallecido exmarido Miguel Boyer y hermana mayor de su hija Ana. “Es profundamente injusto que cómo se están comportando con ella”, expresó el intérprete, quien actualmente está casado con Miranda Rijnsburger. “Han muerto dos de sus exmaridos, que estoy absolutamente seguro de que también la hubieran defendido en este momento. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño”, agregó Julio, refiriéndose adempas a Carlos Falcó, padre de Tamara.

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.