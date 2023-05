‘Eres la mejor madre’, las dulces palabras de Alana Martina a Georgina Rodríguez

Dejando de lado la polémica por los falsos reportes que señalan a la madre de Cristiano Ronaldo de hacer brujería, Georgina Rodríguez se refugia en el amor de sus hijos. La modelo e influencer compartió un tierno video con los más pequeños del hogar, en el que, además de mostrar la bonita relación con los niños, ‘Gio’ también hace un homenaje a Acróstico, el más reciente éxito de Shakira.

©@georginagio



Georgina Rodríguez y sus hijos

En el video, que a más de uno le hará sonreír, se aprecia a Georgina con tres de sus hijos; Alana Martina, Mateo Ronaldo y Eva María. Los niños de cinco años están con su madre en la mesa, compartiendo el desayuno. De fondo, se escucha Acróstico, la canción que ‘Shaki’ dedicó a sus hijos Milan y Sasha.

Loading the player...

En eso, la pícara de Alana Martina se dirige a ‘Gio’ y le dice: “Mamá, no eres guapa, eres guapísima”. A lo que la empresaria pregunta: “¿Y eso a qué se debe?”. A esto, la pequeña responde: “Se debe porque eres la mejor madre”.

La pareja de Cristiano Ronaldo escribió sobre el video lo siguiente: “Despertarse así... Regalo de Dios. Os amo con todo mi ser”. En el video, Georgina también enfocó a los otros dos pequeños, Eva María y Mateo Ronaldo, quien al parecer también habló de su mamá y dijo: “No pero cuándo tú gritas y dices ‘no’...”.

Les inculca valores a sus hijos

Sobre la educación que la pareja le da a sus hijos, la modelo recientemente habló al respecto, asegurando que, como cualquier madre pone límites a los niños. En una reciente visita al show de El Hormiguero (Antena 3), ‘Gio’ se refirió a los niños que comparte con Cristiano Ronaldo.

“A mí me encantan mis hijos todo el día, los de los demás no (risas). Las madres conocemos bien a nuestros hijos y al final nosotras tenemos la paciencia que Dios nos da para educarles y deciarles el tiempo”, comentó.

“En el cole les pegan y no se defienden. Y se hunden. Uno de mis hijos llegó llorando a casa porque le habían pegado. ‘¿Y tú no te sabes defender con lo que calientas en casa?’”, contó la empresaria. “La verdad es que les inculco que no se peguen y en el cole son muy educados. También te diré que no me gustaría que mis hijos fueran por ahí caneando a los demás”. La modelo de 29 años dijo sentirse muy orgullosa de la educación que ella y su pareja le han dado a los chicos.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.