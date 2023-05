Una victoria más en el caso de Pablo Lyle tras nueva demanda que involucra a su cuñado

Pablo Lyle se encuentra preso cumpliendo la sentencia por homicidio involuntario luego de un accidente vial ocurrido más de tres años atrás en Miami. Sin embargo, aunque la Corte decidió legalmente lo que sucedería con él, su caso se enfrentó a una nueva demanda por parte de la familia de Juan Ricardo Hernández, el hombre al que el actor golpeó luego de un percance automovilístico y que días más tarde perdió la vida.

©@silvialyle



Pablo Lyle con Ana Araujo, Silvia Lyle y Lucas Delfino

La familia Hernández habría solicitado por la vía civil una compensación monetaria por parte del actor, y también de su cuñado, Lucas Delfino, quien iba detrás del volante el día de los hechos. La viuda de Juan Ricardo argumentaba que, desde el día del accidente, no había podido trabajar, tiempo por el que pediría una remuneración a Pablo y Delfino, planes que, según reporta El Gordo y la Flaca, se han venido abajo.

“Quieren una indemnización por daños, perjuicios que tuvieron por la muerte de su padre y de su familiar. Dicen que han gastado muchísimo en servicios funerarios, psicológicos y han tenido que cambiar de trabajo. La esposa, la pareja del señor Hernández, por ejemplo, no ha podido volver a trabajar, entonces están pidiendo una indemnización alta”, explicó Tanya Charry.

A pesar de todo, hubo una gran noticia: “Hoy hubo una audiencia muy importante y el juez le dijo al abogado de Lucas Delfino que no podían involucrarlo. La defensa de Lucas Delfino asegura: ‘Yo no puedo controlar lo que hizo mi cuñado, por eso no puedo estar involucrado’”, lo que se tradujo con una victoria para Delfino, pues la demanda fue desestimada.

Pablo Lyle, aún en el caso y a la espera de regresar a su país

Aunque la defensa de la familia de Lyle logró echar atrás esta nueva demanda, el actor no se ha librado por completo de la situación y, de proceder en su nombre, Pablo tendría una deuda muy grande que pagar a los Hernández. Y es que, según reporta Charry: “Aspiran a que sean varios miles de dólares para ellos”.

Por ahora, Pablo y su equipo legal están enfocados en el resultado de la situación migratoria que le permitiría volver a México, en donde las autoridades locales se harían cargo de la sentencia del actor.

“Ellos ya pueden tomar la decisión de cooperar con Estados Unidos y obligarlo a cumplir su sentencia en México o simplemente darle libertad condicional”, aseguró a Ventaneando (TV Azteca) la abogada Sandra Hoyos.

Vídeo Relacionado: Jennifer Lopez muestra la decoración de su casa Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.