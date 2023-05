Mamá de Cristiano Ronaldo explota contra medios que la acusan de hacer brujería

No han sido horas fáciles para Dolores Aveiro, la madre de Cristiano Ronaldo. En las últimas horas, la señora ha sido blanco de falsos reportes, en los que se le señala de hacer brujería para separar a su hijo de Georgina Rodríguez. A través de sus redes sociales, la señora Dolores Aveiro compartió un comunicado en el que aseguraba que usará acciones legales contra el periódico portugués que publicó una historia sobre las supuestas prácticas que llevaba a cabo para sabotear la relación del futbolista con la modelo. Además de esto, dejó claro que protegerá a toda costa su nombre, así como el de su familia.

En este post, la señora Dolores no solo se refirió a sus cuatro hijos (Cristiano, Katia, Elma y Hugo), sino también a sus nueras; Rubina y Georgina Rodríguez, además de su yerno Alexandre, así como a sus 11 nietos. La señora dejó claro que llegará hasta las últimas consecuencias.

“Afirmo que hoy 16 de mayo 2023 acudí a mis abogados para limpiar mi buen nombre por mi familia y por lo que representan en mi vida”, se lee al inicio de su mensaje, el cual fue publicado en su cuenta oficial de Instagram, junto a una imagen en la que se leía el texto “URGENTE”.

“Una noticia fue publicada en un conocido periódico portugués (un periódico que en consecuencia usa y abusa del nombre de mi familia para promocionarse) esta noticia, falsa, calumnia y hasta macabra donde habla de actos horribles que posiblemente me habrían ordenado hacer para quitarme la felicidad de uno de ellos hijos míos, esta calumnia es falsa, maliciosa e infundada...”.

“Mi buen nombre nunca será lanzado en público, nunca permitiré que una fuente tan anti profesional use mi nombre en vano. Voy a ir a las últimas consecuencias no sólo para protegerme a mí mismo y a los míos, sino que también demostraré que las fuentes, palabras y escritos pronunciados hasta entonces, eran meramente perversos e infundados en absoluto”.

Además, destacó que algunos de sus 11 nietos ya son mayores y saben leer, lo cual le causa gran preocupación, pues no quiere que los niños sean expuestos a este tipo de calumnias. “Mis nietos algunos de ellos ya leen y escuchan a la gente y sus críticas. Y es por eso que no me rendiré hasta que este periódico demuestre todo lo que se escribió hoy”.

Si bien no tienen cientos de fotos juntas, la señora Dolores y Georgina Rofríguez tienen una relación sana y cordial. Además de esto, en múltiples ocasiones se les ha visto conviviendo, ya sea en reuniones familiares o fechas especiales como Navidad o Año Nuevo. Además de esto, la señora Dolores está encantada con sus nietos, a los cuales cuida y procura con mucho amor.

El apoyo de sus hijos

La madre del futbolista ha recibido el apoyo de sus miles de seguidores así como de sus hijos. Katia Aveiro, hermana de Cristiano, también usó sus redes para alzar la voz contra los falsos reportes. “Abrí las redes sociales y me encuentro con este vómito de noticias del más macabro y bajo nivel que pueda existir. Esta vez no se quedará impune ni este periódico ni la fuente. Estamos en una era en que todo vale para tener likes... Me repugnan estas noticias, este periódico y este contenido”, se lee en una de las stories compartidas en portugués, mismas que fueron replicadas por la madre de Cristiano.

“Mi mamá tiene casi 70 años, su salud es frágil. Pasó por mucho en esta vida para criar a sus hijos e iré hasta el final yo misma para que quien tuviera la brillante idea de poner esta horrible noticia, pague por ello. Basura de periódicos”, escribió en otra publicación.

