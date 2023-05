Debido a una lesión, Rauw Alejandro cancela su concierto: ‘Apenas puedo mantenerme de pie sin dolor’

Rauw Alejandro suele entregarse por completo en cada uno de sus conciertos, cosa que su fiel público agradece. Junto a sus bailarines, el cantante puertorriqueño suele ofrecer espectaculares coreografías en las que, entre verso y verso, muestra sus mejores pasos de baile y uno que otro salto. Sin embargo, no ha estado exento de lastimarse, tal como sucedió en marzo cuando se dislocó el hombro en pleno escenario. A diferencia de aquella ocasión en la que pudo terminar su show, ahora se ha visto obligado a cancelar un concierto, ello debido al dolor de una lesión que ha venido arrastrando.

©GettyImages



El cantante hace increíbles coreografías

Rauw tomó sus historias de Instagram para informar a sus seguidores a cancelación de un concierto previsto para el pasado 2 de mayo en Palm Springs, California, como parte de su Saturno World Tour. El cantante publicó una foto en la que se le veía acostado en un aparato, al parecer, de resonancias magnéticas. Aunque prefirió cubrir su rostro, los tatuajes en sus brazos lo delataron. Además, mostró su buen ánimo haciendo la señal de amor y paz.

Tras esta foto que podría haber resultado confusa, el intérprete de Te Felicito compartió un mensaje en el que explicó su situación. “Bueno mi gente de Palms, les pido disculpas porque no podré presentarme esta noche”, expresó al inicio de publicación.

“Llevo un mes arrastrando una lesión en la ingle izquierda, que luego de cada show he tenido cuidado médico para no fallarles a todos ustedes y continuar con la gira”, explicó el cantante. Sin embargo, reveló que esta situación de agravó al punto de no ser tolerable. “Ayer en la noche la historia no fue diferente pero hoy apenas puedo mantenerme de pie sin dolor”, confesó.

©@rauwalejandro



El cantante compartió una foto desde el hospital

“Lamento mucho no poder compartir esta noche con mi familia de Palms Desert. Espero poder verlos muy pronto y espero poder estar bien para la siguiente fecha. Los amo pa’ siempre”, finalizó. Rauw Alejandro tiene previsto presentarse en Portland, Oregon, el próximo 5 de mayo, y en Seattle, Washington, el 6 de mayo. Después, entre el 20 de mayo y el 10 de junio, ofrecerá una serie de show en México.

©GettyImages



El cantante tiene muchas fechas por delante como parte de su gira mundial

Su lesión hace apenas un par de meses

Si bien esta vez no ha revelado cuándo ocurrió la lesión que sufrió, hace un par de meses sufrió otra y fue en pleno concierto. “Se me salió el hombro de sitio pero terminamos el show. Los quiero Atlanta, gracias por romperla esta noche conmigo”, escribió el cantante a inicios de marzo.

Sorprendentemente, nadie en el público se percató que el boricua se lastimó durante el show, y fue hasta que él comprtió varias historias en su Instagram desde una cama de hospital que se conoció lo sucedido. “Me dieron un par de medicamentos y estoy con una loquera activo”, reveló. Y es que en aquella ocasión Rauw puso en práctica la conocida frase de ‘el show debe continuar”.

©@rauwalejandro



En marzo Rauw terminó en el hospital

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.